Льготный режим налогообложения — в какой стране ЕС выгодно получать доходы

Вычисление налогов. Фото: Pexels

Одна из стран Европейского Союза стала привлекательным местом для людей, которые ищут финансовой свободы и налоговых льгот. В Португалии в течение 15 лет действовала программа Non-Habitual Resident (NHR), позволяющая уменьшить ставки или полностью освободиться от налогообложения определенных видов доходов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о льготном режиме налогообложения в Португалии.

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Программа NHR в Португалии

Льготный режим ввели в 2009 году для налоговых резидентов. Физические лица имели фиксированную ставку 20% на доход от трудовой деятельности вместо прогрессивной шкалы, когда размер взимания достигает 48% в зависимости от годового дохода.

Также существовала единая ставка 10% на пенсионное обеспечение из других стран, а роялти, дивиденды, проценты, доходы иностранных компаний, криптовалюта и т.д. вообще не облагались налогом. Эти финансовые преимущества были доступны в течение 10 лет с момента получения статуса налогового резидента Португалии.

Правда, программа NHR существовала до 2024 года. Правительство приняло решение о ее закрытии, зато разработало альтернативный режим — Tax Incentive for Scientific Research and Innovation, или NHR 2.0, как его называют в народе. Новая система имеет несколько общих признаков, но во многом отличается от предыдущей.

Налоги по программе NHR 2.0.

Обновленный режим льготного налогообложения нацелен на три основные категории экспатов:

специалистов, занятых в области исследований и инноваций;

высококвалифицированных сотрудников — инженеров, ИТ, культурных деятелей;

работников сертифицированных правительством стартапов.

Для указанных категорий физических лиц оставили ставку 20% на доход от профессиональной деятельности. Также не облагаются налогом определенные виды доходов, в частности дивиденды, проценты, роялти, доходы от аренды недвижимости за пределами Португалиӥ и деньги от работы в других государствах.

Зато прирост капитала от зарубежных финансовых активов подлежит взысканию по ставке 28%. Плюс есть возможность пользоваться обычной системой по прогрессивной шкале. Пенсии тоже исключили из программы, теперь с выплат нужно платить от 13,25% до 48%.

Дабы воспользоваться режимом NHR 2.0., необходимо получить статус резидента Португалии, не применять льготное налогообложение ранее и быть трудоустроенным.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, продавцы товаров на OLX, Rozetka и Prom обязаны уплачивать налоги. Общая ставка равна 23% — налог на доходы физических лиц 18% плюс военный сбор 5%. Впрочем, планируется предоставить украинцам льготную ставку 10%.

Также мы писали, нужно ли платить налоги с выигрыша в онлайн-казино. По украинскому законодательству, организаторы азартных игр должны автоматически взимать с игроков 23% дохода, который выплачивают на банковскую карту.