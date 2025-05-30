Пільговий режим оподаткування — в якій країні ЄС вигідно отримувати доходи

Обчислення податків. Фото: Pexels

Одна з країн Європейського Союзу стала привабливим місцем для людей, які шукають фінансової свободи і податкових пільг. У Португалії протягом 15 років діяла програма Non-Habitual Resident (NHR), яка дозволяла зменшити ставки чи повністю звільнитися від оподаткування певних видів доходів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про пільговий режим оподаткування в Португалії.

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Програма NHR у Португалії

Пільговий режим запровадили у 2009 році для податкових резидентів. Фізичні особи мали фіксовану ставку 20% на дохід від трудової діяльності замість прогресивної шкали, коли розмір стягнення досягає 48% залежно від річного прибутку.

Також існувала єдина ставка 10% на пенсійне забезпечення з інших країн, а роялті, дивіденди, відсотки, доходи іноземних компаній, криптовалюта тощо взагалі не оподатковувалися. Ці фінансові переваги були доступні протягом 10 років з моменту отримання статусу податкового резидента Португалії.

Щоправда, програма NHR існувала до 2024 року. Уряд ухвалив рішення про її закриття, натомість розробив альтернативний режим — Tax Incentive for Scientific Research and Innovation, або NHR 2.0., як його називають у народі. Нова система має кілька спільних ознак, але багато в чому відрізняється від попередньої.

Податки за програмою NHR 2.0.

Оновлений режим пільгового оподаткування націлений на три основні категорії експатів:

фахівців, зайнятих у галузі досліджень та інновацій;

висококваліфікованих працівників — інженерів, ІТ, культурних діячів;

працівники сертифікованих урядом стартапів.

Для вказаних категорій фізичних осіб залишили ставку 20% на дохід від професійної діяльності. Також не оподатковуються певні види прибутків, зокрема дивіденди, відсотки, роялті, доходи від оренди нерухомості за межами Португалії̈ та кошти від роботи в інших державах.

Натомість приріст капіталу від закордонних фінансових активів підлягає стягненню за ставкою 28%. Плюс є можливість користуватися звичайною системою за прогресивною шкалою. Пенсії теж виключили з програми, тепер із виплат потрібно сплачувати від 13,25% до 48%.

Щоб скористатися режимом NHR 2.0., необхідно отримати статус резидента Португалії, не застосовувати пільгове оподаткування раніше і бути працевлаштованим.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продавці товарів на OLX, Rozetka і Prom зобов’язані сплачувати податки. Загальна ставка дорівнює 23% — податок на доходи фізичних осіб 18% плюс військовий збір 5%. Утім планується надати українцям пільгову ставку 10%.

Також ми писали, чи потрібно сплачувати податки з виграшу в онлайн-казино. За українським законодавством, організатори азартних ігор повинні автоматично стягувати з гравців 23% доходу, який виплачують на банківську картку.