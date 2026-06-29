Почему, несмотря на жару, жители Германии почти не покупают кондиционеры

Почему в немецких квартирах почти никогда нет кондиционеров. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Во многих странах мира кондиционеры уже давно стали привычной частью быта. Однако в Германии ситуация иная — там они до сих пор редкость. Несмотря на то, что летом становится всё жарче, а периоды "экстремальных температур" случаются всё чаще, лишь небольшая часть немецких домохозяйств имеет системы охлаждения.

О том, почему население Германии почти не использует кондиционеры летом и как оно спасается от жары, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle.

Почему в Германии почти не устанавливают кондиционеры

По данным исследования, кондиционеры установлены примерно в 6% домохозяйств Германии. Для сравнения: в США этот показатель приближается к 90%.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что раньше климат в Германии был значительно мягче. Поэтому при проектировании домов основное внимание уделялось сохранению тепла зимой, а не охлаждению летом. Из-за этого многие жилые здания просто не рассчитаны на легкую установку кондиционеров.

Одна из главных проблем — особенности жилого фонда. Значительная часть домов в Германии была построена десятки лет назад и имеет массивные конструкции и теплоизоляцию. Установка современных систем охлаждения в таких зданиях часто требует сложных технических решений и значительных затрат.

Дополнительно ситуацию осложняют строительные нормы, особенно в исторических районах, где изменение внешнего вида фасадов запрещено. Еще один важный фактор — аренда жилья. Большая часть немцев живет в квартирах, которые им не принадлежат. В таких случаях:

владельцы нередко не разрешают устанавливать наружные блоки кондиционеров;

арендаторы же часто не готовы вкладывать большие суммы в жилье, которое им не принадлежит.

Несмотря на это, ситуация постепенно меняется. Из-за глобального потепления периоды сильной жары в Европе становятся более продолжительными и интенсивными, поэтому спрос на системы охлаждения растет.

По данным Deutsche Welle, в период с 2019 по 2024 год спрос на кондиционеры и другое охлаждающее оборудование в Германии вырос примерно на 75%, и эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится.

Что тормозит процесс распространения систем кондиционирования в Германии

Еще одним важным фактором является высокая стоимость. Помимо затрат на покупку и установку кондиционера, важную роль играют и цены на электроэнергию. По оценкам современных исследований, около 38% жителей Европы не могут позволить себе регулярное охлаждение жилья именно из-за дорогих энергоресурсов.

Поэтому в Германии используют альтернативные способы борьбы с жарой. Среди них — улучшенная теплоизоляция зданий, наружные жалюзи, естественная вентиляция и озеленение городских территорий. Такие решения помогают уменьшить перегрев помещений, но не увеличивают потребление электроэнергии.

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