Платный транспорт для пенсионеров: куда лучше не садиться без денег в июле

Льготный проезд для пенсионеров в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, но не везде это правило действует одинаково. В некоторых видах транспорта за поездку всё же придётся платить. Поэтому важно знать, где пенсионное удостоверение не гарантирует льготы в июле.

О том, за проезд в каком транспорте пенсионерам придется платить в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, опираясь на постановление Кабмина № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

В каком транспорте государство гарантирует пенсионерам льготы в июле

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Это касается:

трамваев;

троллейбусов;

городских автобусов;

пригородных электричек.

Обычно достаточно просто предъявить удостоверение водителю или контролеру. Однако в некоторых городах действуют электронные системы учета поездок. Там необходимо иметь еще и транспортную карту или электронный билет.

Сам проезд остается бесплатным, но система его фиксирует. Например, в разных городах используются городские транспортные карты, а иногда установлен лимит бесплатных поездок в месяц.

Также пенсионер может воспользоваться льготой через электронное удостоверение в приложении "Дія". Если документов, подтверждающих пенсионный статус, при себе нет, придется оплачивать проезд. В противном случае контролеры могут выписать штраф.

За какой транспорт придется платить пенсионерам в июле

Есть виды транспорта, где бесплатного проезда для пенсионеров нет. В июле 2026 года это:

межгородские автобусы;

поезда дальнего следования;

метро в городах (если нет специальной льготной карты).

В таких случаях билеты покупаются на общих условиях, за исключением отдельных категорий льготников. Также довольно неоднозначная ситуация с маршрутками.

Поскольку большинство из них частные, правила устанавливают местные органы власти. Поэтому в одном городе пенсионеры могут ездить бесплатно, а в другом — нет или с дополнительными ограничениями.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине изменятся правила пользования общественным транспортом для некоторых пассажиров. Одна категория, которая ранее ездила бесплатно, временно лишится этой льготы, но сможет покупать проездные билеты со скидкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году не все пожилые люди знают, что помимо пенсии государство может предоставлять им дополнительные выплаты и льготы. Часть из них начисляется автоматически, но некоторые нужно оформлять самостоятельно.