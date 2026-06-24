Платный транспорт для пенсионеров: куда лучше не садиться без денег в июле
В Украине пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, но не везде это правило действует одинаково. В некоторых видах транспорта за поездку всё же придётся платить. Поэтому важно знать, где пенсионное удостоверение не гарантирует льготы в июле.
О том, за проезд в каком транспорте пенсионерам придется платить в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, опираясь на постановление Кабмина № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".
В каком транспорте государство гарантирует пенсионерам льготы в июле
Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Это касается:
- трамваев;
- троллейбусов;
- городских автобусов;
- пригородных электричек.
Обычно достаточно просто предъявить удостоверение водителю или контролеру. Однако в некоторых городах действуют электронные системы учета поездок. Там необходимо иметь еще и транспортную карту или электронный билет.
Сам проезд остается бесплатным, но система его фиксирует. Например, в разных городах используются городские транспортные карты, а иногда установлен лимит бесплатных поездок в месяц.
Также пенсионер может воспользоваться льготой через электронное удостоверение в приложении "Дія". Если документов, подтверждающих пенсионный статус, при себе нет, придется оплачивать проезд. В противном случае контролеры могут выписать штраф.
За какой транспорт придется платить пенсионерам в июле
Есть виды транспорта, где бесплатного проезда для пенсионеров нет. В июле 2026 года это:
- межгородские автобусы;
- поезда дальнего следования;
- метро в городах (если нет специальной льготной карты).
В таких случаях билеты покупаются на общих условиях, за исключением отдельных категорий льготников. Также довольно неоднозначная ситуация с маршрутками.
Поскольку большинство из них частные, правила устанавливают местные органы власти. Поэтому в одном городе пенсионеры могут ездить бесплатно, а в другом — нет или с дополнительными ограничениями.
Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине изменятся правила пользования общественным транспортом для некоторых пассажиров. Одна категория, которая ранее ездила бесплатно, временно лишится этой льготы, но сможет покупать проездные билеты со скидкой.
Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году не все пожилые люди знают, что помимо пенсии государство может предоставлять им дополнительные выплаты и льготы. Часть из них начисляется автоматически, но некоторые нужно оформлять самостоятельно.
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