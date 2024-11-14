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Льготы для потребителей газа — кому доступна скидка на доставку

14 ноября 2024 17:28
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы на распределение газа в 2024 году — кому доступна скидка и как получить
Газовая конфорка. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые украинцы могут меньше платить за услуги по доставке и распределению газа. Для этого им необходимо оформить специальную льготу. Однако следует учитывать, что в Украине установлены лимиты, в которых действует скидка.

О том, при каких условиях украинцы могут оформить льготы на поставку и распределение газа, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Потребители газа могут существенно снизить свои расходы, если количество использованного газа за месяц не будет превышать установленные социальные нормативы.

Эти лимиты были определены постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания". Согласно документу, скидки можно оформить если:

  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя объем потребления менее 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения потребленный объем газа не превышает 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты, но отсутствие централизованного горячего водоснабжения или газового водонагревателя, лицо использует не более 5,4 куб. метры газа в месяц.

Объемы газа, использованного домохозяйством за месяц, могут превышать эти лимиты, но государство может покрыть расходы только в пределах указанных норм. Льгота на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме может составлять 100%, 50% и 25% скидки.

Что еще нужно знать

Ранее мы писали, что украинцы могут перейти на ночной тариф, что значительно уменьшает затраты на электроэнергию. Для этого потребителям необходимо приобрести и установить специальный счетчик.

Также мы писали, что украинцам нужно передавать показатели счетчика даже при нулевом потреблении газа. Если это не сделать, им могут прийти неправильные платежки.

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