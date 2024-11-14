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Пільги для споживачів газу — хто може отримати знижу на доставку

14 листопада 2024 17:28
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги на розподіл газу у 2024 році — кому доступна знижка та як отримати
Газова конфорка. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі українці можуть менше платити за послуги з доставки та розподілу газу. Для цього їм потрібно оформити спеціальну пільгу. Однак слід враховувати, що в Україні встановлені ліміти, в межах яких діють знижка.

Про те, за яких умов українці можуть оформити пільги на постачання та розподіл газу, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому з українців доступні пільги

Споживачі газу можуть суттєво зменшити свої витрати, якщо кількість використаного газу за місяць не буде перевищувати встановлені соціальні нормативи.

Ці ліміти було визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування". Згідно з документом, знижки можна оформити якщо:

  • за наявності газової плити та газового водонагрівача, об’єм споживання менший за 10,5 куб. метра на одну особу на місяць;
  • за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, спожитий об’єм газу не перевищує 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;
  • за наявності газової плити, але відсутності централізованого гарячого водопостачання чи газового водонагрівача, особа використовує не більше 5,4 куб. метра газу на місяць.

Об'єми газу, використаного домогосподарством за місяць, можуть перевищувати ці ліміти, але держава може покрити витрати лише в межах зазначених норм. Пільга на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у грошовій формі, може складати 100%, 50% та 25% знижки.

Що ще потрібно знати

Раніше ми писали, що українці можуть перейти на нічний тариф, що значно зменшує витрати на електроенергію. Для цього споживачам потрібно придбати та встановити спеціальний лічильник.

Також ми писали, що українцям потрібно передавати показники лічильника навіть при нульовому споживанні газу. Якщо цього не зробити, їм можуть прийти неправильні платіжки.

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