Пять видов надбавок к пенсии: кто и какие надбавки может получать одновременно в 2026 году

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Многие пожилые украинцы считают, что к пенсии можно получить только одну дополнительную доплату. Но это не так. Украинское законодательство предусматривает различные виды надбавок и повышений, которые при определенных условиях могут начисляться одновременно.

О том, какие именно доплаты и надбавки могут получать украинцы пожилого возраста в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Доплаты за возраст в 2026 году

Пенсионерам определённого возраста предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата. В 2026 году её максимальные размеры следующие:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

При этом эти суммы не суммируются. Например, если человек уже получал доплату после 70 лет, то после 75 или 80 лет ему просто увеличат выплату на разницу до нового размера.

Такую возрастную доплату не назначают пенсионерам, у которых общая сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривен. Из-за не слишком высокого размера пенсий в Украине именно эти надбавки со временем получает большинство пожилых граждан.

Дополнительная выплата за большой страховой стаж

Пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий установленную норму, могут получить ещё одну надбавку. Для большинства людей сверхнормативным считается стаж:

свыше 35 лет для мужчин;

свыше 30 лет для женщин.

За каждый полный дополнительный год стажа пенсия увеличивается на 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это может составить до 25,95 гривны за каждый год сверх нормы.

Доплаты за особые заслуги перед Украиной

Отдельные категории граждан имеют право на дополнительные выплаты за особые заслуги перед государством. В 2026 году это:

Герои Украины;

лица, награжденные государственными орденами;

некоторые категории ветеранов и другие лица, определенные законом.

Размер такой доплаты зависит от статуса человека и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавки для льготных категорий населения

Дополнительные выплаты могут получать и люди со специальным статусом или государственными наградами. К таким категориям относятся:

ветераны войны;

люди с инвалидностью вследствие войны;

лица, пострадавшие от нацистских преследований;

граждане, имеющие право на пенсию за особые заслуги.

Если законом не предусмотрены ограничения, такие выплаты могут назначаться вместе с другими пенсионными надбавками.

Доплата до минимального уровня пенсии

Если после всех расчетов размер пенсии остается ниже установленного государством минимального уровня, Пенсионный фонд может назначить дополнительную выплату.

Такую доплату обычно устанавливают автоматически, если человек соответствует требованиям по возрасту и страховому стажу. При этом выплаты за особые заслуги перед Украиной не учитываются при определении минимального уровня, ведь они начисляются дополнительно.

Какие доплаты могут быть назначены одновременно

При наличии соответствующих оснований один пенсионер может получать сразу несколько выплат. Среди них:

доплата за возраст;

надбавку за сверхнормативный страховой стаж;

выплаты за особые заслуги перед Украиной;

повышение для ветеранов и других льготных категорий;

доплату к гарантированному минимальному размеру пенсии.

Окончательный перечень выплат определяется индивидуально — в зависимости от пенсии, возраста, стажа и статуса человека.

Что делать, если какую-либо из доплат не назначили

Во многих случаях Пенсионный фонд проводит перерасчеты автоматически. Но если пенсионер считает, что имеет право на дополнительную выплату, но не получает её, можно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление через электронный веб-портал ПФУ.

После проверки пенсионного дела специалисты примут решение: либо назначат необходимую доплату, либо проведут перерасчет, если для этого есть законные основания.

Ранее Новини.LIVE писали, что не все пенсионеры знают, что им могут полагаться дополнительные выплаты к пенсии. Некоторые надбавки Пенсионный фонд начисляет автоматически, без обращений. Однако часть помощи можно получить только после подачи заявления и необходимых документов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современная пенсионная система Украины значительно отличается от той, что была в СССР. За это время изменились условия выхода на пенсию, требования к стажу и правила расчета выплат.