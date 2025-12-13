Лимиты на денежные переводы — сколько можно отправить на банковские карты в декабре

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно используют банковские счета, чтобы осуществлять переводы между карточками. Они финансово помогают родственникам, возвращают долги, оплачивают онлайн-покупки и прочее. Однако необходимо помнить о существовании лимитов на исходящие операции, которые установил Национальный банк. Правила осуществления P2P-платежей стали более жесткими.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об ограничениях на суммы денежных переводов в Украине по состоянию на декабрь 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Лимиты на карточные переводы

Уже год украинцы живут с ограничениями на P2P-платежи. 10 декабря 2024-го некоторые банковские учреждения подписали с НБУ Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Как результат — для граждан ввели лимиты на исходящие карточные переводы, причем максимальные суммы отличаются.

По состоянию на декабрь 2025 года действуют такие ограничения для клиентов банков:

физические лица низкой и средней группы риска — до 100 000 грн/мес;

физлица высокой группы риска — до 50 000 грн/мес.

Это означает, что украинцы не могут отправлять на банковские карты других людей суммы, превышающие установленный лимит. Правило распространяется не только на P2P-платежи, но и на операции по реквизитам IBAN. Несмотря на ограничения, большинство клиентов финансовых учреждений почти не почувствовали изменений в пользовании счетами.

Кто избежал лимитов на переводы

Проблемы возникли только у людей, имеющих неподтвержденные источники доходов. По утверждению НБУ, львиная доля украинцев не отправляют на чужие карты суммы более 100 000 или даже 50 000 грн в месяц. Поэтому на них нововведение никак не повлияло.

Получая доходы официально, можно не волноваться из-за строгих правил. Достаточно предоставить в банк документы, подтверждающие источники происхождения средств на счете, дабы повысить лимит до необходимого уровня. Надо отправить в электронной форме справки ОК-5 и ОК-7, налоговые декларации, зарплатные ведомости и т.д. для увеличения максимальной суммы переводов.

Как уточнили в Национальном банке, ограничения стали необходимыми для борьбы с дропами, теневой экономикой, мошенничеством и незадекларированными доходами. Удалось ли достичь ожидаемого результата, пока неизвестно. Однако отменять лимиты регулятор в ближайшее время не собирается.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, аферисты в Украине вербуют "денежных мулов", то есть предлагают владельцам банковских карт передать доступ к счету за вознаграждение. Однако это считается участием в преступной схеме.

Также мы писали, что налоговая служба Польши начнет получать подробную информацию о карточных операциях бизнеса и физических лиц с 1 января 2026 года. Это станет частью борьбы с "серой" экономикой.