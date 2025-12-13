Ліміти на грошові перекази — скільки можна відправити на банківські карти у грудні

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно використовують банківські рахунки, аби здійснювати перекази між картками. Вони фінансово допомагають родичам, повертають борги, оплачують онлайн-покупки тощо. Проте необхідно пам’ятати про існування лімітів на вихідні операції, які встановив Національний банк. Правила здійснення P2P-платежів стали більш жорсткими.

Сайт Новини.LIVE розповідає про обмеження на суми грошових переказів в Україні станом на грудень 2025 року.

Ліміти на карткові перекази

Вже рік українці живуть з обмеженнями на P2P-платежі. 10 грудня 2024-го деякі банківські установи підписали з НБУ Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Як результат — для громадян запровадили ліміти на вихідні карткові перекази, причому максимальні суми відрізняються.

Станом на грудень 2025 року діють такі обмеження для клієнтів банків:

фізичні особи низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн/міс.;

фізособи високої групи ризику — до 50 000 грн/міс.

Це означає, що українці не можуть відправляти на банківські картки інших людей суми, які перевищують становлений ліміт. Правило поширюється не лише на P2P-платежі, але й на операції за реквізитами IBAN. Попри обмеження, більшість клієнтів фінансових установ майже не відчули змін у користуванні рахунками.

Хто уникнув лімітів на перекази

Проблеми виникли тільки в людей, які мають непідтверджені джерела доходів. За твердженням НБУ, левова частка українців не відправляють на чужі картки суми понад 100 000 чи навіть 50 000 грн на місяць. Тому на них нововведення жодним чином не вплинуло.

Отримуючи доходи офіційно, можна не хвилюватися через суворі правила. Достатньо надати в банк документи, які підтверджують джерела походження коштів на рахунку, аби підвищити ліміт до необхідного рівня. Треба відправити в електронній формі довідки ОК-5 та ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості тощо для збільшення максимальної суми переказів.

Як уточнили в Національному банку, обмеження стали необхідними для боротьби з дропами, тіньовою економікою, шахрайством і незадекларованими доходами. Чи вдалося досягти очікуваного результату, наразі невідомо. Однак скасовувати ліміти регулятор найближчим часом не збирається.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, аферисти в Україні вербують "грошових мулів", тобто пропонують власникам банківських карток передати доступ до рахунку за винагороду. Однак це вважається участю у злочинній схемі.

Також ми писали, що податкова служба Польщі почне отримувати детальну інформацію про карткові операції бізнесу та фізичних осіб з 1 січня 2026 року. Це стане частиною боротьби з "сірою" економікою.