Перевод денег за границу может обернуться штрафом: что нужно знать предпринимателям

Женщина-предприниматель, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Для украинской компании обычный перевод денег иностранному партнеру за консультации, рекламу, ИТ-услуги или транспортные услуги может иметь последствия не только с точки зрения бухгалтерского учета. Такие операции могут подпадать под валютный надзор, поэтому бизнесу важно контролировать сроки исполнения договора и иметь документы, подтверждающие получение услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Какие услуги нерезидентов подпадают под контроль

Украинские предприятия могут оплачивать иностранным компаниям широкий перечень услуг — от маркетинга и рекламы до программного обеспечения, консалтинга, инжиниринга и перевозок. В то же время сама по себе оплата нерезиденту не означает, что операцию можно оставить без дальнейшего документального оформления. Для валютного надзора важно подтвердить, что обязательства по договору были выполнены.

ГНС напоминает, что в случае импорта работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав банк может завершить валютный надзор после получения соответствующего документа — в частности, акта, счета (инвойса) или другого документа, который в соответствии с условиями договора подтверждает выполнение нерезидентом обязательств.

Когда начинается отсчет срока

Особое внимание следует уделять ситуациям, когда украинская компания сначала перечисляет иностранному партнеру аванс, а услуги должны быть оказаны позже. Именно на этом этапе для бизнеса возникает риск затягивания расчетов. Действующее валютное законодательство предусматривает предельные сроки расчетов для соответствующих экспортно-импортных операций, а банки осуществляют валютный надзор за их соблюдением.

Во время военного положения базовый предельный срок для соответствующих операций составляет 180 календарных дней, хотя для отдельных категорий операций могут действовать исключения и специальные сроки. Поэтому перед перечислением аванса компании следует проверить не только условия контракта, но и то, укладывается ли предусмотренный договором срок выполнения обязательств в установленные законодательством рамки.

Какие документы нужны бизнесу

Одного факта банковского перевода недостаточно. После получения услуг предприятию необходимо иметь документальное подтверждение исполнения договора. В зависимости от условий контракта это могут быть:

акт об оказании услуг;

инвойс;

другой документ, предусмотренный договором и международной практикой;

платежные документы;

бухгалтерские записи, подтверждающие проведение операции.

Для валютного надзора принципиально важно, чтобы документ позволял подтвердить факт выполнения нерезидентом своих обязательств.

Что будет, если нерезидент не оказал услугу в срок

Наибольшие риски возникают тогда, когда компания уже перечислила деньги, но иностранный контрагент не выполнил свои обязательства. В такой ситуации предприятию не стоит просто ждать истечения срока. Необходимо выяснить причины задержки, проверить возможность возврата аванса и заранее позаботиться о документах, подтверждающих обстоятельства неисполнения договора.

Законодательство предусматривает отдельные случаи, когда срок расчетов может быть продлен или ответственность за его нарушение не применяется. Среди прочего, значение могут иметь заключение уполномоченного органа о продлении сроков, форс-мажорные обстоятельства, а также обращение в суд или международный арбитраж — в зависимости от конкретной ситуации.

Отдельно необходимо учитывать НДС

Валютный надзор — не единственное требование, которое должно учитывать предприятие при работе с иностранным поставщиком. Если нерезидент предоставляет услуги, место поставки которых в соответствии с Налоговым кодексом расположено на таможенной территории Украины, ответственность за начисление и уплату НДС в определенных законом случаях возлагается на получателя услуг.

В частности, датой возникновения налоговых обязательств может быть дата списания средств за услуги или дата оформления документа, подтверждающего их оказание, в зависимости от того, какое событие произошло раньше. Поэтому при заключении международного контракта на оказание услуг для украинской компании необходимо одновременно учитывать валютные, налоговые и документальные требования.

Что следует проверить перед оплатой

Чтобы не создать для предприятия проблем из-за обычного платежа иностранному контрагенту, перед перечислением средств следует проверить:

условия договора и сроки оказания услуг;

порядок оформления акта или другого документа, подтверждающего выполнение;

банковские реквизиты и данные нерезидента;

возможные валютные ограничения и предельные сроки расчетов;

порядок возврата аванса, если услуги не будут оказаны;

налоговые последствия операции, в частности в отношении НДС.

После получения услуг документы также следует оформлять без задержек. Именно они позволяют подтвердить выполнение обязательств перед нерезидентом и завершить соответствующие процедуры валютного надзора.

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