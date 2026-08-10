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Главная Экономика Перевод денег за границу может обернуться штрафом: что нужно знать предпринимателям

Перевод денег за границу может обернуться штрафом: что нужно знать предпринимателям

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 14:05
Валютный надзор для бизнеса: какие правила действуют для украинских компаний в 2026 году
Женщина-предприниматель, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинской компании обычный перевод денег иностранному партнеру за консультации, рекламу, ИТ-услуги или транспортные услуги может иметь последствия не только с точки зрения бухгалтерского учета. Такие операции могут подпадать под валютный надзор, поэтому бизнесу важно контролировать сроки исполнения договора и иметь документы, подтверждающие получение услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Какие услуги нерезидентов подпадают под контроль

Украинские предприятия могут оплачивать иностранным компаниям широкий перечень услуг — от маркетинга и рекламы до программного обеспечения, консалтинга, инжиниринга и перевозок. В то же время сама по себе оплата нерезиденту не означает, что операцию можно оставить без дальнейшего документального оформления. Для валютного надзора важно подтвердить, что обязательства по договору были выполнены.

ГНС напоминает, что в случае импорта работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав банк может завершить валютный надзор после получения соответствующего документа — в частности, акта, счета (инвойса) или другого документа, который в соответствии с условиями договора подтверждает выполнение нерезидентом обязательств.

Когда начинается отсчет срока

Особое внимание следует уделять ситуациям, когда украинская компания сначала перечисляет иностранному партнеру аванс, а услуги должны быть оказаны позже. Именно на этом этапе для бизнеса возникает риск затягивания расчетов. Действующее валютное законодательство предусматривает предельные сроки расчетов для соответствующих экспортно-импортных операций, а банки осуществляют валютный надзор за их соблюдением.

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Во время военного положения базовый предельный срок для соответствующих операций составляет 180 календарных дней, хотя для отдельных категорий операций могут действовать исключения и специальные сроки. Поэтому перед перечислением аванса компании следует проверить не только условия контракта, но и то, укладывается ли предусмотренный договором срок выполнения обязательств в установленные законодательством рамки.

Какие документы нужны бизнесу

Одного факта банковского перевода недостаточно. После получения услуг предприятию необходимо иметь документальное подтверждение исполнения договора. В зависимости от условий контракта это могут быть:

  • акт об оказании услуг;
  • инвойс;
  • другой документ, предусмотренный договором и международной практикой;
  • платежные документы;
  • бухгалтерские записи, подтверждающие проведение операции.

Для валютного надзора принципиально важно, чтобы документ позволял подтвердить факт выполнения нерезидентом своих обязательств.

Что будет, если нерезидент не оказал услугу в срок

Наибольшие риски возникают тогда, когда компания уже перечислила деньги, но иностранный контрагент не выполнил свои обязательства. В такой ситуации предприятию не стоит просто ждать истечения срока. Необходимо выяснить причины задержки, проверить возможность возврата аванса и заранее позаботиться о документах, подтверждающих обстоятельства неисполнения договора.

Законодательство предусматривает отдельные случаи, когда срок расчетов может быть продлен или ответственность за его нарушение не применяется. Среди прочего, значение могут иметь заключение уполномоченного органа о продлении сроков, форс-мажорные обстоятельства, а также обращение в суд или международный арбитраж — в зависимости от конкретной ситуации.

Отдельно необходимо учитывать НДС

Валютный надзор — не единственное требование, которое должно учитывать предприятие при работе с иностранным поставщиком. Если нерезидент предоставляет услуги, место поставки которых в соответствии с Налоговым кодексом расположено на таможенной территории Украины, ответственность за начисление и уплату НДС в определенных законом случаях возлагается на получателя услуг.

В частности, датой возникновения налоговых обязательств может быть дата списания средств за услуги или дата оформления документа, подтверждающего их оказание, в зависимости от того, какое событие произошло раньше. Поэтому при заключении международного контракта на оказание услуг для украинской компании необходимо одновременно учитывать валютные, налоговые и документальные требования.

Что следует проверить перед оплатой

Чтобы не создать для предприятия проблем из-за обычного платежа иностранному контрагенту, перед перечислением средств следует проверить:

  • условия договора и сроки оказания услуг;
  • порядок оформления акта или другого документа, подтверждающего выполнение;
  • банковские реквизиты и данные нерезидента;
  • возможные валютные ограничения и предельные сроки расчетов;
  • порядок возврата аванса, если услуги не будут оказаны;
  • налоговые последствия операции, в частности в отношении НДС.

После получения услуг документы также следует оформлять без задержек. Именно они позволяют подтвердить выполнение обязательств перед нерезидентом и завершить соответствующие процедуры валютного надзора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ФЛП 3-й группы должны уплатить единый налог и военный сбор за II квартал 2026 года до 19 августа включительно. Ставки составляют 5% и 1% от дохода соответственно, а за просрочку платежа предпринимателю грозит штраф от 5% до 10% суммы задолженности.

Также Новини.LIVE писали, что часть ФЛП в Украине может на законных основаниях не уплачивать налоги и ЕСВ. Речь идет о предпринимателях 1–2 групп, которые работают или зарегистрированы на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях. По состоянию на август 2026 года в соответствующий перечень входят более 10 800 населенных пунктов в 15 областях.

банки штрафы бизнес платежи
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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