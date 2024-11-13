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Перевозчики бьют тревогу — что требует Польша от логистов

13 ноября 2024 12:01
Елизавета Супивская - редактор
Перевозка грузов в Польшу – что изменилось с 1 ноября
Очередь в пункте пропуска. Фото: ГНСУ/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Украинские перевозчики столкнулись с проблемой — Польша потребовала регистрацию в электронной платформе SENT. Раньше это распространялась только на "чувствительные товары", способные нанести вред окружающей среде. Но с 1 ноября 2024 года регистрация рейсов в SENT стала обязательной для всех. Это повлекло многие неудобства для перевозчиков и привело к задержкам доставок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими проблемами могут столкнуться украинские логисты.

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Что должны делать перевозчики

SENT — это государственная система электронного контроля и мониторинга грузовых перевозок на таможенной территории Польши. Регистрация рейса означает внесение детальной информации о транспортном средстве, грузе, отправителе и получателе, водителе, адресах и т.п. Как уточнили на официальном сайте польского правительства, возникла необходимость усилить контроль за перемещением товаров по территории государства.

С 1 ноября все перевозчики третьих стран (которые не входят в Европейский Союз) должны регистрировать заявки на осуществление рейсов, даже если едут транзитом. И не важно, что именно доставляют, хотя раньше контролировали только "чувствительные" грузы (горючее, газ, мазут, спирт). Местные службы хотят видеть движение пустых грузовиков, знать об экспортных и импортных перевозках.

Более того, от представителей логистической сферы требуется наличие GPS-трекеров, с помощью которых польская сторона будет отслеживать маршруты. Эти устройства должны быть в каждом транспортном средстве, а система GPS — пройти верификацию контролирующими органами.

По словам операционного директора группы логистических компаний ZAMMLER Александра Кирилюка, еще одна проблема на пути компаний — угроза больших штрафов. Если водитель сформирует заявку с неправильными данными или не будет передавать информацию о рейсе GPS-трекером, ему грозит финансовая санкция от 5 000 до 12 000 злотых в зависимости от тяжести нарушения.

Как отреагировали украинские логисты

Александр Кирилюк уточнил, что многие компании оказались не готовы к переменам. В то время как важность польских пунктов пропуска для Украины трудно переоценить, особенно в условиях полномасштабной войны. Согласно данным государственного сервиса "єЧерга", только за 2024 год состоялось более 386 тысяч пересечений границы (речь идет именно о грузовиках).

Статистика по перевозкам
Статистические данные по грузовым перевозкам через Польшу. Скриншот: єЧерга

Понятно, что с начала ноября не обошлось без перебоев с логистикой. Кто-то не успел разобраться, как правильно оформлять заявки в SENT. Кто-то решил подождать неделю и проверить, насколько процесс контроля урегулирован.

Это привело к простою транспортных средств и задержкам доставки товаров. Не исключено, что ситуация приведет к удорожанию определенной продукции, ведь компаниям нужно компенсировать затраты, понесенные из-за проблем с перевозками.

Один из вариантов разрешения ситуации — пользоваться объездными путями, чтобы не проходить дополнительный контроль. Конечно, это тоже не панацея, ведь приведет к удорожанию стоимости рейсов из-за увеличения времени в пути.

Напомним, украинские беженцы начали массово покидать Польшу. Они уезжают в Германию и другие страны Европы в поисках лучшей жизни. Причины — ухудшения настроений местного населения и нехватка социальной поддержки в Польше.

Также мы писали, что украинцы могут получить помощь в Польше с арендой жилья. Людям частично возмещают расходы на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора с владельцем.

логистика перевозки грузовики Польша граница

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