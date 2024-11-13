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Перевізники б’ють на сполох — що вимагає Польща від логістів

13 листопада 2024 12:01
Єлизавета Супівська - редактор
Перевезення вантажів у Польщу – що змінилося з 1 листопада
Черга в пункті пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Українські перевізники стикнулися з проблемою — Польща почала вимагати реєстрацію в електронній платформі SENT. Раніше потреба поширювалася тільки на "чутливі товари", які здатні нанести шкоду довкіллю. Але з 1 листопада 2024 року реєстрація рейсів у SENT стала обов’язковою для всіх. Це спричинило багато незручностей перевізникам і призвело до затримок доставок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими проблемами можуть зіткнутися українські логісти.

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Що повинні робити перевізники

SENT — це державна система електронного контролю та моніторингу вантажних перевезень на митній території Польщі. Реєстрація рейсу означає внесення детальної інформації про транспортний засіб, вантаж, відправника та отримувача, водія, адреси тощо. Як уточнили на офіційному сайті польського уряду, виникла необхідність посилити контроль за переміщенням товарів територією держави.

З 1 листопада всі перевізники третіх країн (які не входять у Європейський Союз) повинні реєструвати заявки на здійснення рейсів, навіть якщо їдуть транзитом. І не важливо, що саме доставляють, хоча раніше контролювали тільки "чутливі" вантажі (пальне, газ, мазут, спирт). Місцеві служби хочуть бачити рух порожніх вантажівок, знати про експортні та імпортні перевезення.

Більше того, від представників логістичної сфери вимагають наявність GPS-трекерів, за допомогою яких польська сторона відстежуватиме маршрути. Ці пристрої повинні бути в кожному транспортному засобі, а система GPS — пройти верифікацію контролюючими органами.

За словами операційного директора групи логістичних компаній ZAMMLER Олександра Кирилюка, ще одна проблема на шляху компаній — загроза великих штрафів. Якщо водій сформує заявку з неправильними даними чи не передаватиме інформацію про рейс GPS-трекером, йому загрожує фінансова санкція від 5 000 до 12 000 злотих, залежно від важкості порушення.

Як відреагували українські логісти

Олександр Кирилюк уточнив, що багато компаній виявилися неготовими до змін. Тоді як важливість польських пунктів пропуску для України важко переоцінити, особливо в умовах повномасштабної війни. Згідно з даними державного сервісу "єЧерга", тільки за 2024 рік відбулося понад 386 тисяч перетинів кордону (йдеться саме про вантажівки).

Статистика по перевезенням
Статистичні дані по вантажним перевезенням через Польщу. Скриншот: єЧерга

Тож зрозуміло, що з початку листопада не обійшлося без перебоїв з логістикою. Хтось не встиг розібратися, як правильно оформлювати заявки у SENT. Хтось вирішив почекати тиждень і перевірити, наскільки процес контролю врегульований.

Це призвело до простою транспортних засобів і затримок доставлення товарів. Не виключено, що ситуація призведе до дорожчання певної продукції, адже компаніям потрібно компенсувати витрати, понесені через проблеми з перевезеннями.

Один із варіантів вирішення ситуації — користуватися об’їзними шляхами, щоб не проходити додатковий контроль. Звісно, це також не панацея, бо спричинить дорожчання вартості рейсів через збільшення часу в дорозі.

Нагадаємо, українські біженці почали масово покидати Польщу. Вони виїжджають у Німеччину та інші країни Європи, шукаючи кращого життя. Причинами є погіршення настроїв місцевого населення та нестача соціальної підтримки в Польщі.

Також ми писали, що українці можуть отримати допомогу в Польщі з орендою житла. Людям частково покривають витрати на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору з власником.

логістика перевезення вантажівки Польща кордон

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