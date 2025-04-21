Переводы с карты на карту — в каких случаях можно получить штраф или блокировку счета

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Перевод с карты на карту — самая популярная форма расчета и отправки денег в Украине. Однако в некоторых случаях такая операция может привести к серьезному штрафу или блокировке счета.

Специалисты портала Pravo.ua объяснили, когда за переводы с карты на карту грозит ответственность.

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В целом в Украине не предусмотрены штрафы именно за переводы с карты на карту, если такие операции осуществляются в соответствии с законодательством и банковскими правилами. Однако здесь следует учитывать два аспекта:

Налоговые обязательства. Доходы, которые получают физические лица, должны облагаться налогом. Этого требует налоговое законодательство Украины. Поэтому, если лицо регулярно получает значительные суммы на свой счет, налоговая может заинтересоваться источником происхождения этих средств. В таком случае может возникнуть необходимость уплатить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Финансовый мониторинг. Банки и платежные сервисы в Украине обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций клиентов. Если тот или иной перевод кажется подозрительным или превышает определенную сумму, банк может запросить дополнительную информацию или документы для подтверждения законности операции.

Ответственность в виде штрафа может быть применена только к лицу, нарушившему налоговое законодательство при получении денежного перевода. Речь идет о следующих случаях:

физическое лицо получило средства за торговую деятельность, но при этом не зарегистрировало бизнес и не уплатило соответствующие налоги;

физическое лицо-предприниматель получило на персональный счет средства от предпринимательской деятельности, но не уплатило необходимые налоги.

В обеих ситуациях на лицо может быть наложен штраф в размере 17-34 тыс. гривен.

В каких случаях могут заблокировать счет

Банк может заблокировать карту или конкретную трансакцию по ней, если видит нетипичное использование счета:

клиент осуществляет переводы или трансакции, которые являются нетипичными для его счета;

клиент совершил трансакцию, которая нарушает законодательство — например, перевел деньги незаконной организации;

клиент превысил установленный банком лимит трансакций.

Банки и платежные сервисы обычно устанавливают ограничения по суммам, которые можно перевести за сутки или в течение месяца, то стоит заранее ознакомиться с этими лимитами и придерживаться их.

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