Перекази з картки на картку — у яких випадках можна отримати штраф чи блокування рахунку

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Переказ з картки на картку — найпопулярніша форма розрахунку та надсилання грошей в Україні. Однак в деяких випадках така операція може призвести до серйозного штрафу чи блокування рахунку.

Фахівці порталу Pravo.ua пояснили, коли за перекази з картки на карту загрожує відповідальність.

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Загалом в Україні не передбачені штрафи саме за перекази з картки на карту, якщо такі операції здійснюються відповідно до законодавства в цілому та банківських правил. Однак тут слід враховувати два аспекти:

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Податкові зобов'язання. Доходи, які отримують фізичні особи, мають оподатковуватися. Того вимагає податкове законодавство України. Тож, якщо особа регулярно отримує значні суми на свій рахунок, податкова може зацікавитися джерелом походження цих коштів. У такому випадку може виникнути потреба сплатити податки на доходи фізичних осіб (ПДФО). Фінансовий моніторинг. Банки та платіжні сервіси в Україні зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів. Якщо той чи інший переказ видається підозрілим або перевищує певну суму, банк може запросити додаткову інформацію або документи для підтвердження законності операції.

Відповідальність у вигляді штрафу може бути застосована лише до особи, яка порушила податкове законодавство під час отримання грошового переказу. Ідеться про такі випадки:

фізична особа отримала кошти за торговельну діяльність, але при цьому не зареєструвала бізнес та не сплатила відповідні податки;

фізична особа-підприємець отримала на персональний рахунок кошти від підприємницької діяльності, але не сплатила необхідні податки.

В обох ситуаціях на особу може бути накладений штраф у розмірі 17-34 тис. гривень.

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У яких випадках можуть заблокувати рахунок

Банк може заблокувати картку або конкретну трансакцію по ній, якщо бачить нетипове використання рахунку:

клієнт здійснює перекази або трансакції, які є нетиповими для його рахунку;

клієнт здійснив трансакцію, яка порушує законодавство — наприклад, переказав гроші незаконній організації;

клієнт перевищив встановлений банком ліміт трансакцій.

Банки та платіжні сервіси зазвичай встановлюють обмеження щодо сум, які можна переказати за добу або протягом місяця, то варто заздалегідь ознайомитися з цими лімітами та дотримуватися їх.

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Раніше ми писали, які рахунки українців можуть арештувати та як зняти обмеження.

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