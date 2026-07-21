Переезд "за счет" государства: кто и какую компенсацию может получить в 2026 году

Кому государство выплачивает деньги при переезде в 2026 году. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Смена места жительства часто сопряжена с дополнительными расходами. Именно поэтому государство предусмотрело для некоторых украинцев специальную компенсацию за переезд. Рассказываем, кому гарантированы такие выплаты, какова их сумма и что нужно сделать для оформления помощи.

О том, кто может получить компенсацию за переезд и каков её размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Когда военным выплачивают средства на переезд

Украинские военнослужащие могут получить компенсацию за расходы, связанные с переездом на новое место службы. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

воинская часть меняет место дислокации;

если военнослужащего переводят на другую должность;

военнослужащего направляют на обучение сроком более шести месяцев, если за ним не сохраняется прежняя должность.

Получить подъемные выплаты могут военные, служащие по контракту, кадровые военнослужащие, а также офицеры, призванные во время мобилизации.

Кто имеет право на компенсацию при переезде. Фото: Скриншот

Почему мобилизованные не получают такую помощь

Военные, которые были призваны во время мобилизации или привлечены из оперативного резерва в особый период, не имеют автоматического права на подъемные выплаты только из-за смены места службы.

Однако ситуация может измениться после заключения контракта с Вооружёнными силами Украины. Если после этого военного переведут в другой гарнизон или военный городок, он уже сможет претендовать на такую компенсацию.

Какую сумму можно получить за переезд в 2026 году

Сумма пособия зависит от месячного денежного довольствия военнослужащего:

сам военнослужащий получает выплату в размере одного месячного оклада;

если вместе с ним переезжают члены семьи, за каждого из них дополнительно выплачивают половину месячного обеспечения военнослужащего.

Как определяется размер пособия при переезде. Фото: Скриншот

Право на получение средств возникает после вступления в должность и принятия дел, зачисления в учебное заведение или прибытия воинской части на новое место дислокации.

Чтобы получить выплаты на членов семьи, военнослужащий должен подать рапорт и документы, подтверждающие переезд родственников.

Что делать, если деньги не выплатили

Если документы поданы, но средства не поступили, военнослужащему следует обратиться в финансовое подразделение своей части. Там можно проверить, правильно ли оформлены документы и на каком этапе находится выплата.

Если возникают проблемы (например, необоснованный отказ или нарушение прав), можно обратиться за бесплатной юридической помощью или подать официальное обращение в Министерство обороны Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий в Украине имеют законное право бесплатно получить землю. Но из-за военного положения передача государственных и коммунальных участков в частную собственность пока приостановлена. Однако землю можно заранее "забронировать" как будущий участок.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны, планируют компенсировать часть расходов на покупку автомобиля за собственные средства. Запустить эту поддержку хотят уже в этом году после внесения изменений в государственный бюджет.