Пенсионные выплаты для украинцев 65+: какую сумму гарантирует государство в 2026 году

Минимальные пенсии в Украине в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Некоторые украинцы в 2026 году могут рассчитывать на повышенный минимальный размер пенсии. Это касается граждан, которым исполнилось 65 лет и которые имеют необходимый страховой стаж.

О том, какие выплаты государство гарантирует украинцам 65+ с полным страховым стажем в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения статьи 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какой размер пенсии гарантирует государство после 65 лет

В соответствии с действующим законодательством, украинцы после достижения 65-летнего возраста при наличии полного страхового стажа имеют право на повышенный минимальный размер пенсии по возрасту. В 2026 году для этого требования следующие:

для женщин — не менее 30 лет стажа;

для мужчин — не менее 35 лет стажа.

Пенсия для этой категории граждан не может быть меньше 40% от минимальной заработной платы. С 1 января 2026 года минималка составляет 8 647 гривен. Соответственно, гарантированный минимальный размер пенсии для людей в возрасте от 65 лет равен 3 458,80 гривен.

Для остальных граждан, не имеющих достаточного стажа, пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Кто имеет право на перерасчет выплат в 2026 году

На перерасчет могут рассчитывать неработающие пенсионеры, получающие:

пенсию по возрасту;

пенсию по инвалидности;

пенсию за выслугу лет;

пенсию в случае потери кормильца.

Если пенсионер официально работает или зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, повышение с учетом нового размера минимальной зарплаты будет произведено только после увольнения с работы или закрытия ФЛП.

Кто имеет право на повышение пенсии в 2026 году

Помимо гарантированной минимальной пенсии после 65 лет, украинские пенсионеры могут получать ежемесячные возрастные доплаты:

по достижении 70 лет к пенсии автоматически добавляют 300 гривен;

после 75 лет размер доплаты увеличивается до 456 гривен;

после 80 лет — сумма увеличивается на 570 гривен.

Такие надбавки назначаются автоматически со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Если день рождения приходится не на первое число, доплату начисляют пропорционально количеству дней от даты рождения до конца месяца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, получающие пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако эта льгота предоставляется не всем и действует только при определенных законом условиях. Кроме того, она распространяется только на земельные участки в пределах установленных норм. Именно поэтому стоит знать, кто имеет право на освобождение от налога, а кому в 2026 году все же придется его платить.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля минимальная пенсия в Украине останется на действующем уровне. Несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривали предложение о повышении таких выплат, соответствующее решение так и не было принято. Поэтому стоит знать, какую сумму государство гарантирует пожилым людям летом 2026 года.