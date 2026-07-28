Пенсионерам придется платить за проезд: в каком транспорте не будет льгот в августе

Льготы для пенсионеров в транспорте в августе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Но эта льгота действует не везде. Именно из-за разницы между коммунальным транспортом, частными маршрутками и междугородними перевозками часто возникают споры между пассажирами, контролёрами и водителями.

О том, в каком транспорте пенсионеры должны будут платить полную стоимость проезда в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каком транспорте пенсионеры будут иметь льготы в августе 2026 года

Право на льготный проезд для пенсионеров по возрасту предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования". Согласно этому документу, бесплатно можно пользоваться:

пригородными электричками;

трамваями и троллейбусами во всех городах Украины;

городскими автобусами на муниципальных маршрутах.

Для этого необходимо иметь пенсионное удостоверение. При его наличии отказ в бесплатном проезде в коммунальном транспорте запрещен.

Нужно ли пенсионерам платить в маршрутках

Больше всего вопросов возникает именно по поводу маршрутных такси. Дело в том, что многие маршруты обслуживают частные перевозчики, а порядок компенсации за льготные перевозки устанавливают местные власти.

Поэтому правила могут отличаться в зависимости от города или населенного пункта. Где-то пенсионеры могут бесплатно ездить в маршрутках без ограничений, а где-то действуют дополнительные условия.

Например, в некоторых населенных пунктах могут ограничивать количество льготников в салоне во время рейса или устанавливать часы, когда льгота не действует из-за большой нагрузки на транспорт.

В каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот в августе

Государственные льготы не распространяются на весь транспорт. Пенсионеры должны оплачивать проезд наравне с другими пассажирами в:

такси;

межгородских автобусах;

поездах дальнего следования — в плацкартных, купейных, спальных вагонах и скоростных поездах "Интерсити".

Льготы на проезд в таких случаях возможны только тогда, когда для отдельных категорий граждан действуют дополнительные местные или государственные программы.

Почему пенсионеру могут выписать штраф в транспорте

Главное условие для льготников в транспорте — подтвердить свой статус. Пожилым людям необходимо иметь пенсионное удостоверение: бумажное или электронное в приложении "Дия".

Если во время проверки пассажир не может предъявить документ, поездку могут признать безбилетной. В таком случае контролер имеет право наложить штраф в 20-кратном размере стоимости проезда.

Например, в Киеве, после повышения тарифов, такой штраф составляет 600 гривен. Поэтому перед поездкой пенсионерам стоит проверить, есть ли у них при себе удостоверение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в киевском общественном транспорте действуют правила не только относительно оплаты проезда, но и перевозки вещей. За крупный багаж пассажирам нужно платить отдельно. С 15 июля 2026 года эта услуга стала значительно дороже.

Также Новини.LIVE сообщали, что стоимость разовой поездки в Киеве выросла с 8 до 30 грн, а месячный безлимитный проездной теперь стоит примерно 3 600 грн. Поэтому мы сравнили, сколько тратят на транспорт жители Киева и других крупных городов Европы.