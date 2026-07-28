Пенсия после смерти супруги или супруга: кто может получать больше и что для этого нужно

Пенсия в связи с потерей кормильца в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

После смерти одного из супругов некоторые пожилые украинцы могут перейти на другой вид пенсии — в связи с потерей кормильца. Однако такая возможность предусмотрена не для всех и допускается только при определенных условиях.

О том, кто может воспользоваться этим правом и какие выплаты можно будет получать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Кто может получать пенсию в связи с потерей кормильца

В ПФУ пояснили, что право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. В частности, речь идет о муже или жене, которые уже достигли пенсионного возраста и на момент смерти второго из супругов проживали с ним одной семьей.

Именно при этих условиях можно подать заявление о переходе на другой вид пенсионного обеспечения.

Какие выплаты может получать пенсионер в случае смерти мужа или жены

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсия в связи с потерей кормильца назначается одному члену семьи, ее размер составляет 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший.

Именно поэтому, прежде чем принимать решение о переходе, в Пенсионном фонде советуют сравнить размер нынешней пенсии с той суммой, которую человек будет получать после смены вида выплат. Это поможет понять, будет ли такой переход финансово выгодным.

Как подать заявление на смену вида пенсионного обеспечения и какие документы для этого понадобятся в 2026 году

Оформить переход на пенсию в связи с потерей кормильца можно несколькими способами:

Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Дия". Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания. По почте в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины, если заявитель временно находится за пределами страны.

Вместе с заявлением необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти кормильца и доказательства, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем.

В некоторых случаях также необходимо предоставить решение суда о признании его безвестно отсутствующим или сведения из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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