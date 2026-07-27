Почти 1300 грн надбавки к пенсии: кто может получить деньги в августе и что для этого нужно сделать

Доплаты пенсионерам в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительную выплату от государства. В 2026 году её размер составляет 1 297,50 грн. Однако деньги начисляются не всем и не автоматически — для этого необходимо соответствовать определённым условиям и подать заявление.

О том, кто может получить почти 1 300 грн надбавки в августе и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить надбавку в августе 2026 года

Право на доплату имеют граждане, получающие военную пенсию за выслугу лет или в связи с инвалидностью в соответствии с Законом Украины № 2262. При этом действие этого закона не распространяется на лиц, проходивших срочную военную службу.

Одним из главных условий является то, что пенсионер не должен работать. Кроме того, он должен содержать нетрудоспособного члена семьи, находящегося на его иждивении.

Какие требования необходимо выполнить для назначения выплат

Для назначения ежемесячной надбавки необходимо, чтобы лицо, находящееся на иждивении, не получало других государственных социальных выплат. Речь идет о:

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пенсию;

государственную социальную помощь по инвалидности;

пособие на детей, выплачиваемое одиноким матерям.

Также стоит учесть, что если в семье есть несколько военных пенсионеров, содержащих одного и того же нетрудоспособного родственника, оформить доплату может только один из них.

На какую доплату можно рассчитывать в августе 2026 года

Сумма надбавки определяется как 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году она составляет 1 297,50 грн в месяц.

Если пенсионер содержит нескольких нетрудоспособных лиц, например двух несовершеннолетних детей, доплата назначается отдельно на каждого иждивенца.

Как оформить надбавку и какие документы для этого нужны

Начисление этой выплаты не происходит автоматически, поэтому для её получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или через электронный кабинет. К заявлению необходимо приложить:

паспорт;

идентификационный код;

справку о совместном проживании;

документы, подтверждающие родственные связи и нахождение человека на иждивении;

документы, подтверждающие, что пенсионер не работает и проходил военную службу.

Поскольку эта надбавка в размере 1 297,50 грн не назначается автоматически, тем, кто имеет на неё право, следует заранее подготовить все необходимые документы и подать заявление в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года украинцы смогут выбрать немало мест для отдыха. Но не все отели с системой "все включено" подойдут людям старшего возраста. Многим пенсионерам мешают громкая музыка, детский шум, вечеринки и большое количество отдыхающих.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсии для военных в Украине начисляются по другим правилам, чем для гражданских лиц. При расчете учитываются не только годы службы, но и льготный стаж, который может помочь раньше выйти на пенсию и увеличить ее размер. Если же нет документов, подтверждающих участие в боевых действиях, можно потерять часть стажа.