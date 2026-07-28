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Главная Экономика Пенсия после смерти супруги или супруга: кто может получать больше и что для этого нужно

Пенсия после смерти супруги или супруга: кто может получать больше и что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 05:45
После смерти одного из супругов размер пенсии может увеличиться: как изменить тип выплат и получать больше
Пенсия в связи с потерей кормильца в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти одного из супругов некоторые пожилые украинцы могут перейти на другой вид пенсии — в связи с потерей кормильца. Однако такая возможность предусмотрена не для всех и допускается только при определенных условиях.

О том, кто может воспользоваться этим правом и какие выплаты можно будет получать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Кто может получать пенсию в связи с потерей кормильца

В ПФУ пояснили, что право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. В частности, речь идет о муже или жене, которые уже достигли пенсионного возраста и на момент смерти второго из супругов проживали с ним одной семьей.

Именно при этих условиях можно подать заявление о переходе на другой вид пенсионного обеспечения.

Какие выплаты может получать пенсионер в случае смерти мужа или жены

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсия в связи с потерей кормильца назначается одному члену семьи, ее размер составляет 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший.

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Именно поэтому, прежде чем принимать решение о переходе, в Пенсионном фонде советуют сравнить размер нынешней пенсии с той суммой, которую человек будет получать после смены вида выплат. Это поможет понять, будет ли такой переход финансово выгодным.

Как подать заявление на смену вида пенсионного обеспечения и какие документы для этого понадобятся в 2026 году

Оформить переход на пенсию в связи с потерей кормильца можно несколькими способами:

  1. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Дия".
  2. Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания.
  3. По почте в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины, если заявитель временно находится за пределами страны.

Вместе с заявлением необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти кормильца и доказательства, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем.

В некоторых случаях также необходимо предоставить решение суда о признании его безвестно отсутствующим или сведения из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионное удостоверение позволяет подтвердить право на различные льготы от государства. В августе 2026 года пенсионеры в Украине смогут бесплатно пользоваться городским транспортом, оформить скидку на автогражданку, получать лекарства по государственным программам и получить другие преимущества.

Также Новини.LIVE сообщали, что часть пенсионеров может получать ежемесячную доплату от государства в размере 1 297,50 грн. Однако она не начисляется автоматически — необходимо соответствовать установленным требованиям и подать соответствующее заявление.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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