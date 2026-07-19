Пенсии выросли до 12 810 грн: кому государство гарантирует новые выплаты в августе

Повышение минимальных пенсий в августе 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В 2026 году часть украинцев будет получать более высокие пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца. Речь идет о семьях военнослужащих, которые погибли или считаются пропавшими без вести. Для них государство установило новые минимальные гарантии.

О том, кому государство гарантирует пенсию в размере более 10 тыс. грн в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто получит не менее 10 020 гривен в августе 2026 года

Семьям, в которых пенсию в связи с потерей кормильца получают двое или более членов семьи, теперь гарантировано не менее 10 020 гривен в месяц. Это правило также распространяется на семьи, в которых есть двое или более детей погибших защитников.

По сравнению с предыдущим минимальным размером выплаты сумма увеличилась на 3 920 гривен. Однако эта норма не касается нетрудоспособных родителей, а также супруги или супруга.

Кому гарантируют не менее 12 810 гривен пенсии в августе

Еще более высокую минимальную выплату установили для нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести военных. Они могут рассчитывать как минимум на 12 810 гривен. Такую выплату могут получать:

супруга или супруг;

мать или отец погибшего военнослужащего;

дети, которые вместо пенсии получают государственную социальную помощь.

После обновления государственных гарантий эта сумма увеличилась на 5 100 гривен.

Как оформить пенсию в связи с потерей кормильца

Тем, кому пенсия в связи с потерей кормильца уже была назначена ранее, ничего делать не нужно. Пенсионный фонд пересчитает выплаты автоматически.

Если же человек оформляет такую помощь впервые, необходимо обратиться в уполномоченное подразделение ведомства, где проходил службу погибший или пропавший без вести военнослужащий, либо подать документы непосредственно в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлением необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

при необходимости — другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, если военнослужащий погиб при прохождении службы или умер в результате ранения, контузии, увечья или болезни, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что пожилые люди и лица с инвалидностью могут переехать в государственные пансионаты, где им предоставляют жилье, уход, медицинскую помощь и другую поддержку. Но стоит знать, что проживание в таком учреждении может повлиять на размер пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, что студенты, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, часто боятся официально устраиваться на работу, чтобы не лишиться выплат. На самом деле это не является основанием для отмены такой пенсии, даже если речь идет о сезонной летней подработке.