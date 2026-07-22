Пенсии военнослужащих: кто может получать до 70% денежного довольствия
Пенсионное обеспечение военнослужащих существенно отличается от системы, действующей для гражданских украинцев. При назначении выплат учитывается не только фактический срок службы, но и льготный стаж, который может значительно приблизить право на пенсию и повлиять на ее размер. В то же время отсутствие подтверждающих документов об участии в боевых действиях может привести к потере нескольких лет стажа.
Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.
Как рассчитывают стаж для военной пенсии
При назначении военной пенсии используются два вида выслуги лет:
- Календарная выслуга, когда один календарный месяц службы равен одному месяцу стажа.
- Льготная выслуга, которая применяется к военнослужащим, непосредственно выполнявшим боевые задачи. Согласно правительственным нормам, один месяц такой службы может быть зачтен как три месяца выслуги.
Например, если военнослужащий находился в районе боевых действий 18 месяцев, то для пенсии ему могут зачесть уже 54 месяца, или 4,5 года выслуги. Это позволяет быстрее получить право на пенсионное обеспечение.
В то же время для применения такого коэффициента необходимо иметь документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если соответствующих выписок из приказов командира или других подтверждающих документов нет, Пенсионный фонд зачтет службу только по календарному принципу — "месяц за месяц".
Как определяется размер военной пенсии
Порядок назначения пенсий военнослужащим определяет Закон Украины № 2262-XII.
Базовый размер пенсии зависит от стажа службы:
- после 20 лет службы военнослужащий получает 50% своего денежного довольствия;
- если увольнение произошло по возрасту или по состоянию здоровья, этот показатель составляет 55%;
- за каждый год службы свыше 20 лет добавляется еще 3%.
При этом закон устанавливает максимальное ограничение: пенсия за выслугу лет не может превышать 70% денежного довольствия.
Основой для расчета пенсии является денежное довольствие военнослужащего. В него входят:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные доплаты и надбавки;
- премии.
Именно на основании этих выплат определяется размер будущей пенсии. Поэтому военнослужащим рекомендуется заранее проверять, правильно ли кадровая служба оформила все документы о прохождении службы и участии в боевых действиях. Это поможет избежать потери льготного стажа и повлияет на размер будущих пенсионных выплат.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести новую выплату для ветеранов. Депутаты предлагают компенсировать защитникам покупку автомобиля. При этом сумма компенсации будет ограниченной.
Также Новини.LIVE писали о том, как начисляются пенсии членам семей пропавших без вести военнослужащих. Законодательство определяет несколько категорий родственников, имеющих право на государственную поддержку. При этом выплата назначается не сразу, а после прохождения определенных процедур.
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