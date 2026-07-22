Пенсии военнослужащих: кто может получать до 70% денежного довольствия

Деньги в военной форме, удостоверение УБД, пенсионное удостоверение. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Пенсионное обеспечение военнослужащих существенно отличается от системы, действующей для гражданских украинцев. При назначении выплат учитывается не только фактический срок службы, но и льготный стаж, который может значительно приблизить право на пенсию и повлиять на ее размер. В то же время отсутствие подтверждающих документов об участии в боевых действиях может привести к потере нескольких лет стажа.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.

Как рассчитывают стаж для военной пенсии

При назначении военной пенсии используются два вида выслуги лет:

Календарная выслуга, когда один календарный месяц службы равен одному месяцу стажа. Льготная выслуга, которая применяется к военнослужащим, непосредственно выполнявшим боевые задачи. Согласно правительственным нормам, один месяц такой службы может быть зачтен как три месяца выслуги.

Например, если военнослужащий находился в районе боевых действий 18 месяцев, то для пенсии ему могут зачесть уже 54 месяца, или 4,5 года выслуги. Это позволяет быстрее получить право на пенсионное обеспечение.

В то же время для применения такого коэффициента необходимо иметь документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если соответствующих выписок из приказов командира или других подтверждающих документов нет, Пенсионный фонд зачтет службу только по календарному принципу — "месяц за месяц".

Как определяется размер военной пенсии

Порядок назначения пенсий военнослужащим определяет Закон Украины № 2262-XII.

Базовый размер пенсии зависит от стажа службы:

после 20 лет службы военнослужащий получает 50% своего денежного довольствия;

если увольнение произошло по возрасту или по состоянию здоровья, этот показатель составляет 55%;

за каждый год службы свыше 20 лет добавляется еще 3%.

При этом закон устанавливает максимальное ограничение: пенсия за выслугу лет не может превышать 70% денежного довольствия.

Основой для расчета пенсии является денежное довольствие военнослужащего. В него входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные доплаты и надбавки;

премии.

Именно на основании этих выплат определяется размер будущей пенсии. Поэтому военнослужащим рекомендуется заранее проверять, правильно ли кадровая служба оформила все документы о прохождении службы и участии в боевых действиях. Это поможет избежать потери льготного стажа и повлияет на размер будущих пенсионных выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести новую выплату для ветеранов. Депутаты предлагают компенсировать защитникам покупку автомобиля. При этом сумма компенсации будет ограниченной.

Также Новини.LIVE писали о том, как начисляются пенсии членам семей пропавших без вести военнослужащих. Законодательство определяет несколько категорий родственников, имеющих право на государственную поддержку. При этом выплата назначается не сразу, а после прохождения определенных процедур.