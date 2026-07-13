Пенсии в Украине: что ждет тех, кто работал неофициально

Пожилые люди, деньги на пенсионном удостоверении, гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Украинцы, которые работали без официального оформления или получали часть зарплаты "в конверте", могут столкнуться с трудностями при выходе на пенсию. В то же время даже в таких обстоятельствах в некоторых случаях можно рассчитывать на пенсионные выплаты или государственную помощь.

Об этом рассказала адвокат Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Каковы условия выхода на пенсию в 2026 году

Именно сейчас пенсионного возраста достигают украинцы, которые работали в период экономических перемен 1990–2010 годов. Для многих из них были характерны неофициальное трудоустройство, выплата зарплаты "в конвертах" или отсутствие должным образом оформленных документов о трудовой деятельности.

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо:

достичь 60-летнего возраста;

иметь не менее 33 лет страхового стажа.

При этом заработная плата влияет на размер будущей пенсии, но не определяет само право на ее назначение.

Как влияет зарплата "в конверте"

По словам юриста, чаще всего встречаются две ситуации: работник вообще не был официально оформлен или же имел официальное трудоустройство, но получал только часть дохода легально.

Если работодатель оформил работника официально и платил за него взносы, страховой стаж будет учтен. Однако при расчете пенсии Пенсионный фонд будет учитывать только ту зарплату, которая была официально задекларирована.

"Если человек работал за минимальную зарплату, то и пенсия у него будет минимальной, потому что коэффициентов там не будет", — пояснила Елена Воронкова.

Как получить пенсию, если стажа недостаточно

У украинцев, у которых не хватает страхового стажа из-за неофициальной работы, есть несколько вариантов решения проблемы.

В частности, они могут:

Докупить страховой стаж, обратившись в налоговые органы. Подать документы на пенсию позже — в 63 или 65 лет. В таком случае требования к стажу снижаются.

В 2026 году для выхода на пенсию в 63 года достаточно иметь не менее 23 лет страхового стажа. Для назначения пенсии в 65 лет требуется не менее 15 лет страхового стажа.

Если даже после достижения пенсионного возраста необходимого стажа все равно недостаточно, человек не остается без поддержки. В таком случае государство может назначить базовую социальную помощь или государственную социальную помощь гражданам, не приобретшим права на пенсию по возрасту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем пенсионная система, действующая в Украине сегодня, отличается от той, что существовала во времена Советского Союза. В начале существования СССР пенсии получали лишь отдельные категории людей. Официальный пенсионный возраст установили только в 1932 году.

Также Новини.LIVE писали, от чего зависит размер пенсии за выслугу лет у военных и прокуроров. В частности, для ветеранов решающее значение имеет продолжительность службы. Пенсия составляет от 50% до 70% денежного довольствия.