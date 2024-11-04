Самые популярные профессии профтехов в Украине в 2024 году — детали от МОН

Какие профессии выбирают украинские абитуриенты. Фото: Pexels

В октябре завершилась вступительная кампания в профтехи. В 2024 году профессиональное образование избрали более 94 тыс. 803 учащихся, а в целом начали обучение 219 тыс. 438 человек.

О том, какие профессии пользуются наибольшим спросом, сообщает пресс-служба МОН Украины.

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Какие профессии в профтехах самые популярные

Самыми популярными профессиями в 2024 году стали:

повар;

автослесарь;

электрогазосварщик;

кондитер;

водитель;

тракторист.

В 10 самых нужных на рынке труда Украины по количеству вакансий на сайтах поиска работы вошли:

повар;

водитель;

слесарь.

Объем выполнения регионального заказа составляет 92%, что на 4% выше показателя 2023 года. Это показывает положительную тенденцию в том, как учреждения адаптируются к нуждам общества.

Таким образом меняются тенденции поступления на профессиональное образование в 2024 году, когда студенты демонстрируют желание выбирать профессии, которые сейчас нужны компаниям и потребуются в будущем.

"Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача — донести до молодежи, насколько важна их роль в этом процессе. Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это о сознательном выборе, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех", — отметил Министр образования и науки Оксен Лисовой.

Какие регионы стали лидерами по количеству заявок на бюджетное обучение

Регионы, получившие наибольшее количество заявок на обучение по региональному заказу, включают:

Днепровщину — 5423 учеников;

Львовщину — 4829 учеников;

г. Киев — 4526 учеников.

Три региона, в которых подали больше заявлений на государственное обучение:

Харьковщина — 809 учеников;

Одесщина — 435 учеников;

Хмельнитчина — 426 учеников.

Министерство создало дополнительный сайт Профтех онлайн в начале вступительной кампании, чтобы сделать выбор профессии и профтеха более удобным. За четыре месяца сайт получил 72 тыс. просмотров, из которых больше всего просмотров было от пользователей Львовщины, Киева и Полтавщины.

Кроме того, в этом году абитуриенты впервые получили возможность подать заявление на поступление через Интернет. В 2024 году такое заявление подал 7261 студент.

Напомним, военные УБД и их родственники имеют право на ряд льгот по закону. В частности, дети военнослужащих имеют право получать социальную стипендию, проживать бесплатно в общежитии и поступать на бюджет в университет.

Также мы писали, что во Львове состоялся форум, который имел целью повысить популярность профессионально-технического образования. Там обсуждали, как лучше помочь учащимся в выборе будущей карьеры и как компании должны помочь стажироваться студентам.