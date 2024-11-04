Найпопулярніші професії профтехів в Україні у 2024 році — деталі від МОН

Які професії обирають українські абітурієнти. Фото: Pexels

У жовтні завершилась вступна кампанія до профтехів. У 2024 році професійну освіту обрали понад 94 тис. 803 учні, а загалом розпочали навчання 219 тис. 438 осіб.

Про те, які професії мають найбільший попит, повідомляє пресслужба МОН України.

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Які професії у профтехах найпопулярніші

Найпопулярнішими професіями у 2024 році стали:

кухар;

автослюсар;

електрогазозварник;

кондитер;

водій;

тракторист.

До 10 найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи увійшли:

кухар;

водій;

слюсар.

Обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року. Це показує позитивну тенденцію в тому, як заклади адаптуються до потреб громади.

Таким чином тенденції вступу на професійну освіту змінюються у 2024 році, коли студенти демонструють бажання обирати професії, які зараз потрібні компаніям і будуть потрібними в майбутньому.

"Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання — донести до молоді, наскільки важливою є їхня роль у цьому процесі. Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Які регіони стали лідерами за кількістю заявок на бюджетне навчання

Регіони, які отримали найбільше заявок на навчання за регіональним замовленням, включають:

Дніпровщину — 5423 учнів;

Львівщину — 4829 учнів;

м. Київ — 4526 учнів.

Три регіони, в яких подали найбільше заяв на державне навчання:

Харківщина — 809 учнів;

Одещина — 435 учнів;

Хмельниччина — 426 учнів.

Міністерство створило додатковий сайт Профтех онлайн на початку вступної кампанії, щоб зробити вибір професії та профтеху більш зручним. За чотири місяці сайт отримав 72 тис. переглядів, з яких найбільше переглядів було від користувачів з Львівщини, Києва та Полтавщини.

Крім того, цього року вступники вперше отримали можливість подати заяву на вступ через Інтернет. У 2024 році таку заяву подав 7261 студент.

Нагадаємо, військові УБД та їхні родичі мають право на низку пільг згідно із законом. Зокрема, діти військовослужбовців мають право отримувати соціальну стипендію, проживати безплатно в гуртожитку та вступати на бюджет до університету.

Також ми писали, що у Львові відбувся форум, який мав на меті підвищити популярність професійно-технічної освіти. Там обговорювали, як краще допомогти учням у виборі майбутньої кар'єри та як компанії повинні допомогти студентам стажуватися.