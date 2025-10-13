Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Оклады преподавателей вузов пересмотрят — Гетманцев назвал суммы

Оклады преподавателей вузов пересмотрят — Гетманцев назвал суммы

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 16:22
Оклады преподавателей украинских вузов хотят увеличить — Гетманцев озвучил новые суммы
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют пересмотреть базовые оклады преподавателей высших учебных заведений. Цель такой инициативы — остановить отток кадров и вернуть молодых ученых в университеты.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Он пояснил, что украинские университеты теряют людей. Из-за низкой зарплаты преподаватели или уезжают за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности.

Молодые ученые, по мнению Гетманцева, не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру.

Единственным выходом из сложившейся ситуации нардеп считает честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу.

"Совместно с Русланом Стефанчуком подали предложения к проекту бюджета-2026 со справедливыми ставками, соответствующими требованиям закона, в частности ст. 61 Закона Украины "Об образовании", — написал Гетманцев.

Сколько будут получать преподаватели ЗВО

Предложенная модель базируется на связи между квалификацией работника и размером зарплаты. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.

Если инициатива будет поддержана, базовые оклады без надбавок составят:

  • ассистент/преподаватель — 30 000 грн;
  • старший преподаватель — 33 000 грн;
  • доцент — 36 300 грн;
  • профессор — 39 930 грн.

К этим суммам будут добавляться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам Гетманцева, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.

Ранее мы рассказывали, что с октября 2025 года в учебных заведениях некоторых регионов Украины заработную плату начнут выплачивать по новым правилам. Очередные изменения для учителей утвердил Кабинет министров.

Также узнавайте, специалисты каких направлений зарабатывают в Украине меньше всего.

зарплаты учителя Университет зарплата преподаватели
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации