Оклады преподавателей украинских вузов хотят увеличить — Гетманцев озвучил новые суммы

Оклады преподавателей вузов пересмотрят — Гетманцев назвал суммы
В Украине планируют пересмотреть базовые оклады преподавателей высших учебных заведений. Цель такой инициативы — остановить отток кадров и вернуть молодых ученых в университеты.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Он пояснил, что украинские университеты теряют людей. Из-за низкой зарплаты преподаватели или уезжают за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности.
Молодые ученые, по мнению Гетманцева, не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру.
Единственным выходом из сложившейся ситуации нардеп считает честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу.
"Совместно с Русланом Стефанчуком подали предложения к проекту бюджета-2026 со справедливыми ставками, соответствующими требованиям закона, в частности ст. 61 Закона Украины "Об образовании", — написал Гетманцев.
Сколько будут получать преподаватели ЗВО
Предложенная модель базируется на связи между квалификацией работника и размером зарплаты. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.
Если инициатива будет поддержана, базовые оклады без надбавок составят:
- ассистент/преподаватель — 30 000 грн;
- старший преподаватель — 33 000 грн;
- доцент — 36 300 грн;
- профессор — 39 930 грн.
К этим суммам будут добавляться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам Гетманцева, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.
Ранее мы рассказывали, что с октября 2025 года в учебных заведениях некоторых регионов Украины заработную плату начнут выплачивать по новым правилам. Очередные изменения для учителей утвердил Кабинет министров.
Также узнавайте, специалисты каких направлений зарабатывают в Украине меньше всего.
Читайте Новини.LIVE!