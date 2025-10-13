Оклады преподавателей украинских вузов хотят увеличить — Гетманцев озвучил новые суммы

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют пересмотреть базовые оклады преподавателей высших учебных заведений. Цель такой инициативы — остановить отток кадров и вернуть молодых ученых в университеты.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Он пояснил, что украинские университеты теряют людей. Из-за низкой зарплаты преподаватели или уезжают за границу, или вынуждены подрабатывать не по специальности.

Молодые ученые, по мнению Гетманцева, не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру.

Единственным выходом из сложившейся ситуации нардеп считает честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу.

"Совместно с Русланом Стефанчуком подали предложения к проекту бюджета-2026 со справедливыми ставками, соответствующими требованиям закона, в частности ст. 61 Закона Украины "Об образовании", — написал Гетманцев.

Сколько будут получать преподаватели ЗВО

Предложенная модель базируется на связи между квалификацией работника и размером зарплаты. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.

Если инициатива будет поддержана, базовые оклады без надбавок составят:

ассистент/преподаватель — 30 000 грн;

старший преподаватель — 33 000 грн;

доцент — 36 300 грн;

профессор — 39 930 грн.

К этим суммам будут добавляться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам Гетманцева, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.

