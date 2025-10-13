Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Оклади викладачів вишів переглянуть — Гетманцев назвав нові суми

Оклади викладачів вишів переглянуть — Гетманцев назвав нові суми

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:22
Оклади викладачів українських вишів хочуть збільшити — Гетманцев озвучив нові суми
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують переглянути базові оклади викладачів закладів вищої освіти. Мета такої ініціативи — зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців до університетів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Читайте також:

Він пояснив, що українські університети втрачають людей. Через низьку зарплату викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. 

Молоді науковці, на думку Гетманцева, не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють, навіщо розпочинати наукову кар’єру.

Єдиним виходом з ситуації, що склалася, нардеп вважає чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу. 

"Спільно з Русланом Стефанчуком  подали пропозиції до проєкту бюджету-2026 зі справедливими ставками, що відповідають вимогам закону, зокрема ст. 61 Закону України "Про освіту", — написав Гетманцев.

Скільки отримуватимуть викладачі ЗВО

Запропонована модель базується на зв'язку між кваліфікацією працівника та розміром зарплати. Що вища професійна майстерність, то вища оплата праці.

Якщо ініціатива буде підтримана, базові оклади без надбавок становитимуть:

  • асистент/викладач — 30 000 грн;
  • старший викладач — 33 000 грн;
  • доцент — 36 300 грн;
  • професор — 39 930 грн.

До цих сум додаватимуться законні надбавки за науковий ступінь, вчене звання та стаж роботи. За словами Гетманцева, модель повністю прорахована для державного бюджету та готова до впровадження.

Раніше ми розповідали, що з жовтня 2025 року в закладах освіти деяких регіонів України заробітну плату почнуть виплачувати за новими правилами. Чергові зміни для вчителів затвердив Кабінет Міністрів.

Також дізнавайтеся, фахівці яких напрямів заробляють в Україні найменше.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
