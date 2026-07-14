Оформление загранпаспорта в Чехии: как изменили правила для украинцев в 2026 году

Люди на улице Праги и паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы могут оформить или заменить загранпаспорт в Чехии. Для этого необходимо обратиться в дипломатическое представительство или ГП "Документ". Кроме того, стоит помнить об обновленных правилах онлайн-записи и проверки, действующих по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Czechia-online.

Куда обратиться для оформления паспорта

Без заграничного паспорта украинцы не могут находиться на территории Чехии. Этот документ является обязательным для удостоверения личности и оформления/продления визы, разрешения на пребывание и т. д. Кроме того, его требуют предъявить при обслуживании в банке, трудоустройстве и пр.

Если возникла необходимость заменить паспорт, украинцы могут обратиться в:

Посольство Украины в Праге;

Генеральное консульство Украины в Брно;

отдел ГП "Документ" в Праге.

Для записи в дипломатическое учреждение необходимо обязательно воспользоваться функционалом системы "е-Консул", а в ГП "Документ" — занять место в онлайн-очереди на сайте. То есть без предварительной записи на прием не допускают, за исключением представителей льготных категорий граждан каждую пятницу (в консульствах).

Какие документы требуются от мужчин

Процедура требует от украинцев предоставления определенных документов, в частности внутреннего паспорта или ID-карты, идентификационного кода, загранпаспорта (предыдущего/действующего) и справок о законном пребывании на территории Чехии.

Военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны пройти проверку данных в реестре "Оберег" для успешного оформления загранпаспорта через дипломатические учреждения в Чехии. Плюс требуется электронный ВУД из мобильного приложения "Резерв+".

Выдача удостоверения личности не в консульстве или посольстве не требует наличия военно-учетного документа. Однако сотрудники центра будут проверять государственные реестры по идентификационному коду и могут приостановить оформление паспорта в случае проблем с учетом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о 5 важных вопросах о гражданстве, на которые украинцы должны знать ответы. Мы разобрались, можно ли иметь два паспорта и какие государства входят в список "дружественных". Кроме того, некоторые страны предоставляют возможность быстрого получения гражданства.

Также Новини.LIVE рассказывали о рейтинге самых сильных паспортов мира. Он основан на возможности граждан путешествовать без визы или специального разрешения. Украина традиционно занимает место примерно в третьей-четвертой десятке.