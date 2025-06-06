Работа в небе — сколько зарабатывают стюардессы в Европе

Стюардесса с фигуркой самолета в руках. Фото: Freepik

Профессия бортпроводника, несмотря на все вызовы, которые сейчас существуют в мире, остается популярной на европейском рынке труда. При этом уровень оплаты труда в этой сфере существенно варьируется в зависимости от страны, авиакомпании, стажа и условий контракта.

Сколько зарабатывают стюардессы в Европе в 2025 году, рассказали на портале "TSystem".

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От чего зависит уровень зарплаты стюардессы

Размер заработной платы стюардесс зависит от многих факторов, таких как:

Опыт работы — у более опытных бортпроводников обычно выше заработная плата. Уровень авиакомпании — у международных перевозчиков оплата труда выше, в сравнении с региональными компаниями. Тип рейсов — обслуживание международных или дальнемагистральных рейсов обычно оплачивается лучше, чем работа на внутренних или коротких рейсах. Бонусы и надбавки — некоторые авиакомпании предлагают дополнительные выплаты за знание иностранных языков, ночные смены или сверхурочную работу.

Сколько платят бортпроводникам в Европе

В европейских странах заработная плата стюардесс может варьироваться в пределах от 1 500 до 5 000 евро в месяц. Все зависит от экономического уровня конкретного государства, условий труда и требований авиакомпании.

В 2025 году бортпроводникам предлагают такие зарплаты:

Германия (Lufthansa, Eurowings): €2 000-5 000;

Франция (Air France): €2 000-4 500;

Италия (Alitalia): €1 800-4 000;

Испания (Iberia, Vueling): €1 500-3 000;

Нидерланды (KLM): €2 000-4 000;

Австрия (Austrian Airlines): €1 800-3 500;

Бельгия (Brussels Airlines): €1 700-3 500;

Швеция (SAS): €2 000-3 800;

Финляндия (Finnair): €1 800-3 500;

Греция (Aegean Airlines): €1 500-2 500;

Польша (LOT): €1 200-2 500;

Чехия (Czech Airlines): €1 500-3 000;

Венгрия (Wizz Air): €1 000-2 500;

Ирландия (Ryanair, Aer Lingus): €1 500-3 000;

Португалия (TAP Air Portugal): €1 800-3 500.

Стоит отметить, что требования к стюардессам в любой стране достаточно высокие. Большинство авиакомпаний в Европе ищут бортпроводников со знанием как минимум двух языков. Это вызвано высокой мобильностью европейцев и большим количеством международных рейсов.

Кроме того, европейские авиаперевозчики, такие как Lufthansa или Air France, очень придирчиво относятся к внешности стюардесс, уделяя особое внимание форме, макияжу и прическе.

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