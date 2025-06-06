Робота в небі — скільки заробляють стюардеси в Європі

Стюардеса з фігуркою літака в руках. Фото: Freepik

Професія бортпровідника, попри усі виклики, які зараз існують у світі, залишається популярною на європейському ринку праці. При цьому рівень оплати праці в цій сфері суттєво варіюється залежно від країни, авіакомпанії, стажу та умов контракту.

Скільки заробляють стюардеси в Європі у 2025 році, розповіли на порталі "TSystem".

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Розмір заробітної плати стюардес залежить від багатьох факторів, як от:

Досвід роботи — у більш досвідчених бортпровідників зазвичай вища заробітна плата. Рівень авіакомпанії — у міжнародних перевізників оплата праці вища, як порівняти з регіональними компаніями. Тип рейсів — обслуговування міжнародних або далекомагістральних рейсів зазвичай оплачується краще, ніж робота на внутрішніх або коротких рейсах. Бонуси та надбавки — деякі авіакомпанії пропонують додаткові виплати за знання іноземних мов, нічні зміни або понаднормову роботу.

Скільки платять бортпровідникам у Європі

У європейських країнах заробітна плата стюардес може варіюватися в межах від 1 500 до 5 000 євро на місяць. Все залежить від економічного рівня конкретної держави, умов праці та вимог авіакомпанії.

У 2025 році бортпровідникам пропонують такі зарплати:

Німеччина (Lufthansa, Eurowings): €2 000–5 000;

Франція (Air France): €2 000–4 500;

Італія (Alitalia): €1 800–4 000;

Іспанія (Iberia, Vueling): €1 500–3 000;

Нідерланди (KLM): €2 000–4 000;

Австрія (Austrian Airlines): €1 800–3 500;

Бельгія (Brussels Airlines): €1 700–3 500;

Швеція (SAS): €2 000–3 800;

Фінляндія (Finnair): €1 800–3 500;

Греція (Aegean Airlines): €1 500–2 500;

Польща (LOT): €1 200–2 500;

Чехія (Czech Airlines): €1 500–3 000;

Угорщина (Wizz Air): €1 000–2 500;

Ірландія (Ryanair, Aer Lingus): €1 500–3 000;

Португалія (TAP Air Portugal): €1 800–3 500.

Варто зазначити, що вимоги до стюардес у будь-якій країні досить високі. Більшість авіакомпаній у Європі шукають бортпровідників зі знанням як мінімум двох мов. Це викликано високою мобільністю європейців та великою кількістю міжнародних рейсів.

Крім того, європейські авіаперевізники, як-от Lufthansa чи Air France, дуже прискіпливо ставляться до зовнішності стюардес, приділяючи особливу увагу формі, макіяжу та зачісці.

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