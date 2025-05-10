Редкие купюры доллара — какую валюту украинцы не смогут обменять в 2025 году

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Украинцы часто сталкиваются с проблемой обмена некоторых купюр иностранной валюты, в частности долларов. Финансовые учреждения не примут значительно поврежденные и фальшивые банкноты, а также крупные наличные номиналы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары уже не используют в обращении.

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Редкие долларовые купюры

По состоянию на 2025 год в Украине и мире используют американскую валюту таких номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Наши граждане могут обменять их без ограничений, разве что купюры будут сильно повреждены или фальшивые. Однако существуют крупные номиналы, которые в обращении почти не встречаются:

500 долларов;

1000 долларов;

5 000 долларов;

10 000 долларов;

100 000 долларов.

Эти купюры печатали в периоды экономических потрясений, поэтому с течением времени они стали невостребованными. Сейчас подавляющее большинство банкнот крупных номиналов находится в частных коллекциях, ведь их номинальная стоимость значительно превышает реальную.

Среди причин прекращения эмиссии эксперты финансового рынка выделяют развитие платежных систем и широкое распространении кредитных карточек. Иными словами, рассчитываться за товары и услуги купюрами в 1000 или 5 000 долларов стало неудобно.

Можно ли обменять крупные номиналы

Хотя никто не использует такие доллары, они до сих пор остаются действительным платежным средством. То есть расплатиться за покупку ими чисто теоретически можно. Обмен, согласно украинскому законодательству, также разрешен:

"Это касается осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор", — говорится в разъяснении Национального банка.

Получается, если украинец принесет в финансовое учреждение купюру 5 000 долларов, ее должны принять для обмена. Но маловероятно, что деньги, напечатанные около 100 лет назад, будут иметь хороший вид. Скорее всего, наличность будет сильно изношенной, потертой и запятнанной, что автоматически отнесет ее в список неплатежных.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам рекомендуют инвестировать сбережения в другие валюты, не только доллар. Из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа американская валюта теряет позиции, поэтому не будет лишним иметь страховку на случай обесценивания.

Также мы писали, что в Украине рассматривают возможность отвязать национальную валюту от доллара, заменив его на евро. Нововведение будет целесообразным, учитывая проблемы в мировой торговле и активизацию сотрудничества с европейскими странами.