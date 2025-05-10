Рідкісні купюри долара — яку валюту українці не зможуть обміняти у 2025 році

Долари в руках. Фото: Unsplash

Українці часто стикаються з проблемою обміну деяких купюр іноземної валюти, зокрема доларів. Фінансові установи не приймуть значно пошкоджені та фальшиві банкноти, а також великі готівкові номінали.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари вже не використовують в обігу.

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Рідкісні доларові купюри

Станом на 2025 рік в Україні та світі використовують американську валюту таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Наші громадяни можуть обміняти їх без обмежень, хіба що купюри будуть сильно пошкоджені чи фальшиві. Проте існують великі номінали, які в обігу майже не зустрічаються:

500 доларів;

1000 доларів;

5 000 доларів;

10 000 доларів;

100 000 доларів.

Ці купюри друкували в періоди економічних потрясінь, тому з плином часу вони стали незатребуваними. Нині переважна більшість банкнот великих номіналів перебуває у приватних колекціях, бо їх номінальна вартість значно перевищує реальну.

Серед причин припинення емісії експерти фінансового ринку виділяють розвиток платіжних систем і широке поширення кредитних карток. Іншими словами, розраховуватися за товари і послуги купюрами у 1000 чи 5 000 доларів стало незручно.

Чи можна обміняти великі номінали

Хоча ніхто не використовує такі долари, вони досі залишаються дійсним платіжним засобом. Тобто розплатитися за покупку ними суто теоретично можна. Обмін, згідно з українським законодавством, також дозволений:

"Це стосується здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер", — йдеться в роз’ясненні Національного банку.

Виходить, якщо українець принесе до фінансової установи купюру 5000 доларів, її повинні прийняти для обміну. Але малоймовірно, що гроші, надруковані близько 100 років тому, матимуть хороший вигляд. Скоріше за все, готівка буде сильно зношеною, потертою і заплямованою, що автоматично віднесе її у список неплатіжних.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям рекомендують інвестувати заощадження в інші валюти, не тільки долар. Через тарифну політику президента США Дональда Трампа американська валюта втрачає позиції, тож не буде зайвим мати страховку на випадок знецінення.

Також ми писали, що в Україні розглядають можливість відв’язати національну валюту від долара, замінивши його на євро. Нововведення буде доцільним з огляду на проблеми у світовій торгівлі та активізації співпраці з європейськими країнами.