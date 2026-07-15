Новые счета за газ: что изменится для потребителей осенью

Формат счетов за газ в Украине изменится осенью. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 1 октября 2026 года бытовые потребители природного газа начнут получать счета в обновленном формате. Изменения коснутся не только внешнего вида счетов, но и перечня информации, которая в них будет содержаться, а также способа их доставки.

О том, когда украинцам начнут приходить новые счета за газ и что в них изменится, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на НКРЭКП.

Как изменятся счета за газ в Украине осенью 2026 года

Обновления связаны с выполнением требований Директивы ЕС 2024/1788. Она предусматривает европейские стандарты оформления платежных документов в газовой сфере. Основная цель нововведений — сделать счета более понятными для потребителей.

Согласно постановлению НКРЭКП № 541, для всех операторов газораспределительных сетей будет введен единый формат счетов. Это означает, что независимо от региона Украины счета будут иметь одинаковый вид, а найти нужную информацию станет проще.

Также в документах будет определен единый перечень обязательных данных в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями европейского законодательства.

Еще одно важное нововведение — возможность получать единый счет, в котором будет объединена оплата за поставку и распределение природного газа. Кроме того, в счетах будут регулярно публиковаться актуальные сведения от регулятора.

Новые требования к счетам за газ. Фото: Скриншот/НКРЭКП

Изменится и способ получения счетов. Каждый потребитель сможет самостоятельно выбрать, как ему удобнее получать платежки — в бумажном или электронном виде.

Газораспределительные компании должны привести свои счета в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 октября 2026 года.

Почему решили изменить формат счетов за газ

Переход на новый формат счетов является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Также это один из шагов реформы энергетического сектора, которая предусматривает его модернизацию, интеграцию в европейский энергетический рынок и внедрение современных стандартов работы.

Какой будет цена на газ с 1 августа

Для большинства бытовых потребителей, являющихся клиентами "Нафтогаза" (это почти 98% украинских домохозяйств), тариф с 1 августа не изменится. Стоимость природного газа по-прежнему будет составлять 7,96 грн за кубометр.

В компании также сообщили, что тарифный план "Фиксированный" будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, поэтому до этого времени пересмотр цены для его участников не планируется.

Оплачивать потребленный природный газ нужно, как и раньше, ежемесячно. Конечный срок оплаты остается без изменений — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее Новини.LIVE писали, что по закону газовые и электросчётчики необходимо регулярно проверять, а также проходить поверку после ремонта. Все расходы на снятие, доставку, проверку, ремонт и повторную установку приборов покрывают компании, предоставляющие соответствующие услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что семьи с небольшими доходами могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Но её назначают не всем. В 2026 году существует ряд причин, по которым в помощи могут отказать.