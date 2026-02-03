В МВД сообщили гражданам об изменениях — что стоит знать украинцам

Люди в сервисном центре МВД. Фото: УНИАН

С 3 февраля в Украине изменилась процедура электронной записи через терминалы в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Теперь при регистрации пользователь видит точное время приема и количество свободных слотов для конкретных услуг.

О том, что изменится для посетителей в феврале 2026 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как изменятся правила записи в сервисных центрах МВД

Онлайн-система и терминалы теперь работают как единая платформа, которая показывает актуальную информацию о записи во всех сервисных центрах министерства.

Отныне, регистрируясь через терминал МВД, пользователь может выбрать конкретное время для получения услуги. Это позволяет самостоятельно планировать визит и выбирать удобный слот.

В то же время получить услугу можно в тот же день, когда была осуществлена запись. На информационных табло в центрах отображаются:

текущая дата и время;

номера регистраций посетителей;

номера рабочих мест администраторов и работников экспертной службы, которые предоставляют услуги.

Как записаться на прием в МВД. Фото: Скриншот

Что стоит учитывать украинцам

В МВД также сообщили, о дополнительных травила и ограничениях на запись:

Юридические лица могут делать до 6 записей в день. Через электронную запись можно зарегистрироваться заранее на 21 день. Физические лица через терминал или электронную запись могут делать максимум 4 записи в месяц.

Записи формируются системой автоматически для каждого сервисного центра, учитывая время, необходимое на обслуживание, количество администраторов и их рабочий график.

Отмечается, что система в дальнейшем будет обновляться, поскольку внедрение таких изменений требует значительных организационно-технических доработок.

