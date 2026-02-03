В МВД сообщили гражданам об изменениях — что стоит знать украинцам

Новые правила записи в МВД — что изменилось 3 февраля
С 3 февраля в Украине изменилась процедура электронной записи через терминалы в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Теперь при регистрации пользователь видит точное время приема и количество свободных слотов для конкретных услуг.
О том, что изменится для посетителей в феврале 2026 года, сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Как изменятся правила записи в сервисных центрах МВД
Онлайн-система и терминалы теперь работают как единая платформа, которая показывает актуальную информацию о записи во всех сервисных центрах министерства.
Отныне, регистрируясь через терминал МВД, пользователь может выбрать конкретное время для получения услуги. Это позволяет самостоятельно планировать визит и выбирать удобный слот.
В то же время получить услугу можно в тот же день, когда была осуществлена запись. На информационных табло в центрах отображаются:
- текущая дата и время;
- номера регистраций посетителей;
- номера рабочих мест администраторов и работников экспертной службы, которые предоставляют услуги.
Что стоит учитывать украинцам
В МВД также сообщили, о дополнительных травила и ограничениях на запись:
- Юридические лица могут делать до 6 записей в день.
- Через электронную запись можно зарегистрироваться заранее на 21 день.
- Физические лица через терминал или электронную запись могут делать максимум 4 записи в месяц.
Записи формируются системой автоматически для каждого сервисного центра, учитывая время, необходимое на обслуживание, количество администраторов и их рабочий график.
Отмечается, что система в дальнейшем будет обновляться, поскольку внедрение таких изменений требует значительных организационно-технических доработок.
