В МВС повідомили громадян про зміни — що варто знати українцям

Люди в сервісному центрі МВС. Фото: УНІАН

Від 3 лютого в Україні змінилася процедура електронного запису через термінали у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Тепер під час реєстрації користувач бачить точний час прийому та кількість вільних слотів для конкретних послуг.

Про те, що зміниться для відвідувачів у лютому 2026 року, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як зміняться правила запису у сервісних центрах МВС

Онлайн-система та термінали тепер працюють як єдина платформа, що показує актуальну інформацію про записи у всіх сервісних центрах міністерства.

Відтепер, реєструючись через термінал МВС, користувач може обрати конкретний час для отримання послуги. Це дає змогу самостійно планувати візит та обирати зручний слот.

Водночас отримати послугу можна того ж дня, коли було здійснено запис. На інформаційних табло у центрах відображаються:

поточна дата та час;

номери реєстрацій відвідувачів;

номери робочих місць адміністраторів та працівників експертної служби, які надають послуги.

Як записатись на прийом до МВС. Фото: Скриншот

Що варто враховувати українцям

У МВС також повідомили, про додаткові травила та обмеження на запис:

Юридичні особи можуть робити до 6 записів на день. Через електронний запис можна зареєструватися заздалегідь на 21 день. Фізичні особи через термінал або електронний запис можуть робити максимум 4 записи на місяць.

Записи формуються системою автоматично для кожного сервісного центру, враховуючи час, необхідний на обслуговування, кількість адміністраторів та їх робочий графік.

Зазначається, що система надалі буде оновлюватися, оскільки впровадження таких змін потребує значних організаційно-технічних доопрацювань.

