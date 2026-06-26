Новые правила выхода на пенсию в Германии: какие изменения готовят в стране

Пенсионный возраст в Германии планируют повысить до 70 лет. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Германии готовят постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Согласно плану, это может произойти в начале 2090-х годов. Соответствующую идею уже поддержал канцлер страны Фридрих Мерц. Главная цель изменений — обеспечение стабильности пенсионной системы в условиях старения населения.

О том, какие изменения готовятся для пенсионеров в Германии и когда они могут вступить в силу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Какие изменения для пенсионеров готовят в Германии

В Германии эксперты предлагают привязать пенсионный возраст к продолжительности жизни. То есть чем дольше живут люди, тем позже они будут выходить на пенсию. Также рассматривается вариант постепенной отмены возможности досрочного выхода на пенсию.

В ответ на эту инициативу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. По его словам, реформа поможет:

снизить финансовую нагрузку на систему;

придать молодежи больше уверенности в будущем;

сделает пенсионную систему более сбалансированной для разных поколений.

Работа над реформой велась с января. Эксперты подготовили пакет из 33 предложений. Среди них — инвестирование пенсионных взносов в фондовый рынок с целью увеличения доходов системы. Также предлагается включить в число плательщиков обязательных взносов государственных служащих и самозанятых.

Как может измениться пенсионный возраст в Германии

Сейчас в Германии пенсионный возраст составляет 67 лет для тех, кто будет выходить на пенсию в 2030-х годах. Новый план предусматривает постепенное повышение этого показателя до примерно 70 лет к началу 2090-х годов.

В ближайшее время правительство планирует принять реформу, хотя впереди ещё голосование в парламенте. Больше всего споров вызывает идея отменить право выхода на пенсию в 63 года для людей с 45-летним стажем.

Критики говорят, что это может ударить по работникам тяжелых профессий. В то же время сторонники реформы считают, что нынешняя система более выгодна людям со стабильной и высокой зарплатой.

Также некоторые эксперты предупреждают, что инвестиции пенсионных средств в фондовый рынок могут быть рискованными, особенно в условиях слабого экономического роста.

Что подталкивает Германию к повышению пенсионного возраста

Страна входит в число тех, где население стареет быстрее всего. Людей пенсионного возраста становится больше, а количество работающих уменьшается, что создает нагрузку на систему.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в Германии составляет примерно 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин. Также около 23% населения — это люди в возрасте старше 65 лет, и эта доля продолжает расти.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии люди, которые из-за болезни, ухода за близкими или других жизненных обстоятельств не смогли регулярно вносить взносы в пенсионную систему, не могут получать "стандартные" выплаты в старости. В таких случаях государство предоставляет базовую социальную помощь пожилым людям или тем, кто не может работать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года минимальная зарплата в Германии составит 13,90 евро в час до уплаты налогов. Этот уровень был введён ещё с 1 января 2026 года в рамках поэтапного повышения минимальной оплаты труда.