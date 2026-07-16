Новые формы Налогового расчета: что изменится для ФЛП с 1 августа

Отчетность для ФЛП в Украине. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В 2026 году среди обязанностей ФЛП — подача объединенной отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ. Однако Министерство финансов утвердило новые формы документации, которые вступят в силу 1 августа. До того времени физические лица-предприниматели могут пользоваться месячной формой налогового расчета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

За какие периоды необходимо отчитываться

Уже с начала следующего месяца ответственные лица должны применять обновленные формы документации за такие отчетные периоды:

налоговые агенты — за июль 2026 года;

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность — за 2 квартал с разбивкой показателей по месяцам.

"До этого момента можно продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает Расчеты за апрель-июнь 2026 года", — пояснили специалисты.

Дублировать отчетность предпринимателям не придется. Если ФЛП уже подал месячную форму за апрель, май и июнь, повторная отправка квартальной не предусмотрена. Стоит уточнить, что эта обязанность возникает у ФЛП, имеющих наемных работников или осуществляющих выплаты физическим лицам.

Какая проблема может возникнуть у ФЛП

Налоговый консультант Михаил Смокович в своем Telegram-канале предупредил представителей бизнеса о неожиданных проблемах. До 10 августа — крайнего срока подачи расчета — новые формы могут не появиться в Электронном кабинете плательщика на портале ГНС.

Задержки при внедрении подобных изменений — стандартная ситуация. Дабы избежать неприятностей, ФЛП могут подать ежемесячные отчеты за апрель, май и июнь до конца июля 2026 года. Тогда не придется переживать из-за сбоя в системе или просрочки срока отчетности.

Ранее Новини.LIVE писали, в каких случаях не нужно закрывать ФЛП. Украинцам советуют не прекращать хозяйственную деятельность, если произошло превышение годового лимита дохода. Кроме того, стоит задуматься над альтернативными вариантами в случае наличия налоговых долгов.

Также Новини.LIVE рассказывали, кого из ФЛП освободили от уплаты налогов в июле 2026 года. Финансовые обязательства не предусмотрены для предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. В то же время перечень льготников достаточно широкий.