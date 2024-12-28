Новогоднее поздравление от Святого Николая и Санты – сколько стоит услуга на OLX

Санта-Клаус поздравляет ребенка с новым годом. Фото: Pexels

Декабрь — идеальное время для работы аниматоров, ведь появляется большой спрос на новогодние поздравления в костюме Святого Николая или Санта-Клауса. Не обязательно работать в агентстве, чтобы иметь возможность дополнительно подзаработать в конце года. Достаточно взять костюм в аренду и опубликовать объявления на специализированных порталах, включая OLX. Там много предложений от украинцев, готовых поздравлять детей и взрослых с наступающим Новым годом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит работа новогодних аниматоров на OLX.

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Стоимость поздравлений на Новый год

Многие исполнители не указали цены, только оставили описание услуг и показали, как выглядят праздничные костюмы. Чтобы узнать стоимость поздравления, необходимо звонить или писать сообщение. Однако некоторые авторы объявлений сразу информируют, во сколько обойдется заказ.

К примеру, в Киеве 10-минутное поздравление от Святого Николая до 30 декабря включительно стоит 500 грн. А дальше стоимость зависит от конкретного часа:

31 декабря с 06:00 до 12:00 — 600 грн;

31 декабря с 12:00 до 18:00 — 700 грн;

31 декабря с 18:00 до 21:00 — 800 грн;

31 декабря с 21:00 до 23:00 — 1 000 грн.

Новогодние поздравления в Киеве. Фото: скриншот

В Харькове можно заказать полноценный праздник для детей, организованный агентством Clap Clap. Различные новогодние герои, в частности Санта-Клаус или Святой Николай, будут развлекать малышей в течение 25 минут, используя музыкальное сопровождение и подарки от родителей. Если событие состоится до 30 декабря, то цена — 2 700 грн.

Новогодние поздравления в Харькове. Фото: скриншот

Во Львове новогодние герои могут устроить праздничную программу для детей и взрослых в течение 10-15 минут. За поздравление от Санта-Клауса нужно заплатить 1 200 грн, если персонажей два — стоимость 1 600 грн. Плюс необходимо компенсировать деньги за проезд (400 грн).

Новогодние поздравления во Львове. Фото: скриншот

В Виннице заказать новогоднее поздравление от Святого Николая на 31 декабря стоит:

500 грн — экспресс-программа (с 12:00 до 16:00);

800 грн — полная программа (с 12:00 до 16:00);

600 грн — экспресс-программа (с 16:00 до 22:00);

900 грн — полная программа (с 16:00 до 22:00).

Новогодние поздравления во Львове. Фото: скриншот

Другие аниматоры из Киева предлагают заказать поздравления с Новым годом для компании друзей, детей, коллег, родственников и т.п. На 30 декабря актуальная стоимость составляет 2 000 грн, на 31 декабря — от 1 500 до 3 500 грн (в зависимости от времени).

Новогодние поздравления в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, некоторая работа становится максимально востребована в канун Нового года и непосредственно в новогоднюю ночь. Это отличная возможность для фотографов, уборщиков, продавцов и представителей других профессий заработать дополнительные деньги.

Также мы писали, что на OLX публикуют предложения работы в декабре, ища временных сотрудников. Ведь как раз в последний месяц года увеличивается запрос на упаковщиков подарков, продавцов, аниматоров, помощников и т.д.