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Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX

28 грудня 2024 16:32
Єлизавета Супівська - редактор
Новорічне привітання від Святого Миколая і Санти – скільки коштує послуга на OLX
Санта-Клаус вітає дитину з Новим роком. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Грудень — ідеальний час для роботи аніматорів, адже з’являється великий попит на новорічні привітання у костюмі Святого Миколая чи Санта-Клауса. Не обов’язково працювати в агенції, щоб мати змогу додатково підзаробити наприкінці року. Достатньо взяти костюм в оренду та опублікувати оголошення на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Там багато пропозицій від українців, які готові вітати дітей і дорослих із прийдешнім Новим роком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує робота новорічних аніматорів на OLX.

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Вартість привітань на Новий рік

Чимало виконавців не вказали ціни, лише залишили опис послуг і показали, який вигляд мають святкові костюми. Тож аби дізнатися вартість привітання, необхідно телефонувати або писати повідомлення. Проте деякі автори оголошень одразу інформують, у скільки обійдеться замовлення.

Наприклад, у Києві 10-хвилинне привітання від Святого Миколая до 30 грудня включно коштує 500 грн. А далі вартість залежить від конкретної години:

  • 31 грудня з 06:00 до 12:00 — 600 грн;
  • 31 грудня з 12:00 до 18:00 — 700 грн;
  • 31 грудня з 18:00 до 21:00 — 800 грн;
  • 31 грудня з 21:00 до 23:00 — 1 000 грн.
Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX - фото 1
Новорічні привітання у Києві. Фото: скриншот

Натомість у Харкові можна замовити повноцінне свято для дітей, організоване агенцією Clap Clap. Різні новорічні герої, зокрема Санта-Клаус або Святий Миколай, розважатимуть малечу протягом 25 хвилин, використовуючи музичний супровід і подарунки від батьків. Якщо подія відбудеться до 30 грудня, то ціна — 2 700 грн.

Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX - фото 2
Новорічні привітання у Харкові. Фото: скриншот

У Львові новорічні герої можуть влаштувати святкову програму для дітей і дорослих протягом 10-15 хвилин. За привітання від Санта-Клауса треба заплатити 1 200 грн, якщо персонажів два — вартість 1 600 грн. Плюс необхідно компенсувати кошти за проїзд (400 грн).

Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX - фото 3
Новорічні привітання у Львові. Фото: скриншот

У Вінниці замовити новорічне привітання від Святого Миколая на 31 грудня коштує:

  • 500 грн — експрес-програма (з 12:00 до 16:00);
  • 800 грн — повна програма  (з 12:00 до 16:00);
  • 600 грн — експрес-програма (з 16:00 до 22:00);
  • 900 грн — повна програма (з 16:00 до 22:00).
Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX - фото 4
Новорічні привітання у Львові. Фото: скриншот

Інші аніматори з Києва пропонують замовити привітання з Новим роком для компанії друзів, дітей, колег, родичів тощо. На 30 грудня актуальна вартість становить 2 000 грн, на 31 грудня — від 1 500 до 3 500 грн (залежно від години).

Новорічні привітання від Санта-Клауса — які ціни на OLX - фото 5
Новорічні привітання у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, деяка робота стає максимально затребуваною напередодні Нового року та безпосередньо в новорічну ніч. Це чудова можливість для фотографів, прибиральників, продавців та представників інших професій заробити додаткові гроші.

Також ми писали, що на OLX публікують пропозиції роботи в грудні, шукаючи тимчасових працівників. Бо якраз в останній місяць року збільшується запит на пакувальників подарунків, продавців, аніматорів, помічників тощо.

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