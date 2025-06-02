Польша избрала нового президента — что будет с выплатами украинцам

КПП Краковец-Корчевая. Фото: УНИАН

В Польше 1 июня 2025 года состоялся второй тур президентских выборов. По результатам обработки 100% данных с избирательных участков, новым лидером страны стал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Для сотен тысяч украинцев, проживающих в Польше, главный вопрос — повлияет ли смена власти на социальные выплаты, помощь беженцам и общую политику в отношении наших граждан.

Новини.LIVE разбирались, чего ожидать украинцам от нового президента Польши.

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Что Навроцкий говорил об Украине

"Прежде всего Польша, прежде всего поляки!" — главный лозунг предвыборной программы Кароля Навроцкого.

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" неоднократно заявлял о намерениях инициировать законодательные изменения, которые обеспечат приоритетное отношение к польским гражданам в сфере здравоохранения, образования и социальных выплат.

Навроцкий отмечал, что гражданам Польши должна в первую очередь предоставляться медицинская помощь. Так же как и места в школах должны прежде всего принадлежать польским детям. Новоизбранный президент Польши также говорил о том, что его страна не должна финансировать пенсии для граждан других государств, в частности украинцев, и приоритет в предоставлении социальных льгот должен оставаться за поляками.

Перед вторым туром выборов Кароль Навроцкий в очередной раз выступил против приглашения Украины в НАТО.

"Украинское государство не готово ко многим процессам", — заявил он, упомянув о коррупции в стране.

Кроме того, Навроцкий неоднократно заявлял, что Украину не должны принимать в ЕС, пока она не решит вопрос эксгумации жертв Волынского преступления.

Он также выступает против "наплыва нелегальных иммигрантов" и командирования польских солдат в Украину.

Что будет с выплатами украинцам в Польше

Как и большинство кандидатов в президенты Польши, Кароль Навроцкий в своей предвыборной программе настаивал, что социальные выплаты должны быть только для людей, которые легально трудоустроены и платят налоги. В целом его риторика была направлена на ограничение выплат для мигрантов и изменения в процедуре легализации.

Однако поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью изданию "РБК-Украина" призвал судить их "по действиям, а не по объявлениям и прогнозам".

"Польская система социальных выплат постоянно трансформируется. У нас есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой "800+", это известная программа поддержки семей с детьми. Поэтому мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов", — подчеркнул он.

Лукасевич добавил, что граждане Украины являются частью этой системы, и они будут подпадать под изменения, которые применяются ко всем, кто является частью программы.

Ранее мы писали, что в Польше с 1 июня изменятся правила доступа мигрантов к рынку, работе, университетам и визовой системе.

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