Польща обрала нового президента — що буде з виплатами українцям

КПП Краківець-Корчова. Фото: УНІАН

У Польщі 1 червня 2025 року відбувся другий тур президентських виборів. За результатами обробки 100% даних із виборчих дільниць, новим лідером країни став кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Для сотень тисяч українців, які проживають у Польщі, головне питання — чи вплине зміна влади на соціальні виплати, допомогу біженцям і загальну політику щодо наших громадян.

Новини.LIVE розбиралися, чого очікувати українцям від нового президента Польщі.

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Що Навроцький говорив про Україну

"Перш за все Польща, перш за все поляки!" — головне гасло передвиборчої програми Кароля Навроцького.

Кандидат у президенти Польщі від партії "Право і справедливість" неодноразово заявляв про наміри ініціювати законодавчі зміни, які забезпечать пріоритетне ставлення до польських громадян у сфері охорони здоров’я, освіти та соціальних виплат.

Навроцький наголошував, що громадянам Польщі має першочергово надаватися медична допомога. Так само як і місця в школах мають насамперед належати польським дітям. Новообраний президент Польщі також говорив про те, що його країна не повинна фінансувати пенсії для громадян інших держав, зокрема українців, і пріоритет у наданні соціальних пільг має залишатися за поляками.

Перед другим туром виборів Кароль Навроцький вкотре виступив проти запрошення України до НАТО.

"Українська держава не готова до багатьох процесів", — заявив він, згадавши про корупцію в країні.

Крім того, Навроцький неодноразово заявляв, що Україну не повинні приймати до ЄС, поки вона не розв'яже питання ексгумації жертв Волинського злочину.

Він також виступає проти "напливу нелегальних іммігрантів" та відряджання польських солдатів до України.

Що буде з виплатами українцям у Польщі

Як і більшість кандидатів у президенти Польщі, Кароль Навроцький у своїй передвиборчій програмі наполягав, що соціальні виплати мають бути лише для людей, які легально працевлаштовані та сплачують податки. Загалом його риторика була спрямована на обмеження виплат для мігрантів та зміни у процедурі легалізації.

Однак повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" закликав судити їх "за діями, а не за оголошеннями та прогнозами на майбутнє".

"Польська система соціальних виплат постійно трансформується. У нас є власне внутрішнє обговорення того, що робити з так званою програмою "800+", це відома програма підтримки сімей з дітьми. Тож ми ведемо це обговорення самостійно, і трансформація буде цілком природною для наших власних інтересів", — наголосив він.

Лукасевич додав, що громадяни України є частиною цієї системи, і вони будуть підпадати під зміни, які застосовуються до всіх, хто є частиною програми.

Раніше ми писали, що у Польщі з 1 червня зміняться правила доступу мігрантів до ринку, роботи, університетів та візової системи.

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