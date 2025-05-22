Курс доллара и евро летом 2025 — готовиться ли украинцам к новым рекордам

Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чтобы украинцы могли выгодно обменять валюту, им нужно понимать, какие изменения ожидаются на рынке и прогнозируют ли эксперты подорожание/удешевление в ближайшее время. В течение марта-апреля 2025 года официальный курс гривны к евро резко вырос, зато доллар стабилизировался на уровне 41,5 грн/долл. в среднем.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара и евро летом 2025 года.

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Что будет с курсом доллара и евро летом

Почти четыре месяца, с февраля 2025 года, официальный курс гривны к доллару удерживается ниже психологической отметки — 42 грн/долл. Такая тенденция оказалась неожиданной для украинцев, поскольку с декабря 2024-го американская валюта планомерно дорожала, а специалисты утверждали, что началась тенденция приближения к курсу, заложенному в госбюджете (45 грн/долл.).

"Ситуация прогнозируемая, у нас идет внешняя помощь, нет какого-то чрезвычайного спроса на валюту. Но, к сожалению, совершенно не понятно, что происходит с позицией США по завершению войны. Мы не знаем, выйдут ли США из переговорного процесса, как будет вести себя страна-агрессор, развернет ли она наступление в ближайшее время и т.д.", — отметил Алексей Плотников.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Иными словами, существуют внеэкономические факторы, способные повлиять на курс доллара и евро. В украинцев возникают справедливые опасения, что летом стоимость американской валюты снова поймает восходящий тренд. Но эксперт констатировал: новых рекордов и резкого подорожания в ближайшее время ждать не стоит.

Гривна, по словам экономиста, продолжит девальвировать, однако без неожиданных обвалов (в случае отсутствия чрезвычайных факторов, таких как проблемы на фронте, отсутствие помощи от международных партнеров и др.) Более того, подобными темпами курс доллара может не достичь заложенного в госбюджете предела до конца 2025 года.

Кстати, согласно прогнозу Министерства экономики от середины апреля, средний курс гривны к доллару в текущем году составит 43,3 грн/долл., а к концу года ожидают показатель 43,7 грн/долл.

Покупать ли валюту летом

Ответ на вопрос, что делать с долларами и евро летом, зависит от имеющихся у граждан финансовых ресурсов. Обмен небольшой суммы не приведет к ощутимым потерям на колебании показателей, поэтому стоит учитывать индивидуальные потребности.

"Значительную сумму желательно диверсифицировать, причем не только долларами и евро, но и другими валютами. Дабы уберечь деньги от обесценивания, можно открыть валютный депозит. Хотя процентные ставки мизерные, это поможет удержать имеющийся размер инвестиции на устойчивом уровне", — добавил Плотников.

Украинцы, которые планируют летом путешествия за границу, будут вынуждены покупать иностранную валюту. Но баланс между спросом и предложением в период массовых отпусков не сильно изменится, поэтому проблем с обменом наличных не возникнет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут потерять валюту при пересечении государственной границы. Закон требует декларировать доллары или евро, если сумма наличных превышает 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение грозят крупные штрафы и конфискация денег.

Также мы писали, что Европейский центральный банк планирует изменить дизайн купюр. На наличных появятся портреты известных деятелей или изображения природы — рек и птиц. В 2026 году выберут тематику, а печать запланирована в течение ближайших нескольких лет.