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Новые правила въезда в ЕС — что изменится для украинцев в 2025

21 декабря 2024 15:56
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Въезд в ЕС для украинцев в 2025 году — сколько стоит разрешение ETIAS и как получить
Служащий пограничной службы на пропускном пункте с Украиной. Фото: @Straz_Graniczna/x.com
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу. Дело в том, что на пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границ EES и ETIAS.

Об этом говорится на сайте ETIAS.

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Что такое разрешение ETIAS для украинцев

Ожидается, что система заработает весной 2025 года. ETIAS является разрешением на поездку для граждан стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, включая Украину. Потому украинцы также будут обязаны получить такое разрешение.

Для этого потребуется:

  • заполнить онлайн-анкету на официальном сайте или в приложении ETIAS;
  • уплатить сбор в размере 7 евро (до 18 лет и после 70 лет — бесплатно);
  • дождаться подтверждения заявки;
  • получить электронное письмо с разрешением;
  • проверить корректность личных данных во избежание отказа на границе в случае их расхождения.

Анкета обрабатывается в течение нескольких минут, но если система решит, что требуется дополнительная проверка, процесс может затянуться до 14-30 дней, следовательно, нужно позаботиться о получении ETIAS заранее.

Сам документ разрешает краткосрочное пребывание в ЕС — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Следует иметь в виду, что ETIAS не гарантирует разрешение на пересечение границы, поскольку пограничная служба все равно будет проверять каждого путешествующего и в случае выявления нарушений могут отказать во въезде.

Если заявка будет одобрена, на электронную почту придет письмо с разрешением. Оно будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия вашего загранпаспорта. При замене паспорта нужно получать новое разрешение.

Напомним, что в пятницу, 20 декабря, было принято постановление, направленное на реализацию экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям находящихся за границей лиц. Из-за принятия постановления граждане Украины за границей получили новые возможности.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года украинские водители не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе. Теперь документ следует получать заранее, а за его отсутствие предусмотрены штрафы.

граница КПП украинцы путешествие Европа

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