В'їзд до ЄС для українців у 2025 році — скільки коштує дозвіл ETIAS та як отримати

Службовець кордонної служби на пропускному пункті з Україною. Фото: @Straz_Graniczna/x.com

У 2025 році українці платитимуть за в'їзд у Європу. Річ у тому, що на пропускних пунктах працюватимуть нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.

Про це йдеться на сайті ETIAS.

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Що таке дозвіл ETIAS для українців

Очікується, що система запрацює навесні 2025 року. ETIAS є дозволом на подорож для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС, включаючи Україну. Тому українці також будуть зобов'язані отримати такий дозвіл.

Для цього потрібно буде:

заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в додатку ETIAS;

сплатити збір у розмірі 7 євро (до 18 років та після 70 років — безплатно);

дочекатися підтвердження заявки;

отримати електронний лист із дозволом;

перевірити коректність особистих даних, щоб уникнути відмови на кордоні у разі їх розбіжності.

Анкета обробляється протягом кількох хвилин, але якщо система вирішить, що потрібна додаткова перевірка, процес може затягнутися до 14-30 днів, отже, потрібно завчасно подбати про отримання ETIAS.

Сам документ надає дозвіл на короткострокове перебування в ЄС — до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Варто мати на увазі, що ETIAS не гарантує дозвіл на перетин кордону, оскільки прикордонна служба все одно перевірятиме кожного, хто подорожує, і у разі виявлення порушень можуть відмовити у в'їзді.

Якщо заявку буде схвалено, на електронну пошту прийде лист із дозволом. Діятиме він протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта. У разі заміни паспорта потрібно отримувати новий дозвіл.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 грудня, ухвалили постанову, яка спрямована на реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за кордоном. Через прийняття постанови громадяни України за кордоном отримали нові можливості.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Тепер документ потрібно отримувати заздалегідь, а за його відсутність передбачені штрафи.