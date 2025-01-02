Оформить "Зеленую карту" – что изменилось для украинцев в 2025 году

Автомобили и грузовики на дороге. Фото: Pexels

Планируя пересекать государственную границу на собственном транспортном средстве, водители в Украине должны оформить Green Card — так называемую "Зеленую карту". В 2025 году вступили в силу некоторые нововведения по оформлению "Зеленой карты".

Об этом говорится в законе "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

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Цифровой сертификат вместо бумажного

Первое нововведение касается наличия электронного сертификата, который является аналогом бумажной "Зеленой карты". С 1 января во всех странах-членах системы полноценно начал действовать страховой документ в цифровом виде. То есть больше не нужно распечатывать PDF-файл и возить его с собой. Достаточно отобразить электронный вариант на телефоне или другом устройстве.

В то же время, представители Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) уточнили, что во избежание потенциальных проблем с открытием файла или работой гаджетов желательно иметь и распечатанный, и цифровой вариант полиса.

"Во избежание возможных недоразумений и беспрепятственного трансграничного движения транспортным средством, МТСБУ рекомендует украинским водителям перед выездом за границу распечатать и хранить сертификат в бумажном формате для его предъявления по требованию уполномоченных иностранных контролирующих органов", — говорится на официальном сайте МТСБУ.

Время оформления страховки

Другое изменение касается периода оформления сертификата. Ранее водители имели возможность заключить договор международного страхования буквально в день выезда, перед пересечением границы. Сейчас такую возможность отменили: "Зеленая карта" вступит в силу не раньше начала суток, следующих после внесения записи в Единую централизованную базу данных.

Выходит, украинцам нужно оформить полис как минимум за 24 часа до путешествия, иначе отсутствие действующего документа будет основанием отказать в выезде за пределы Украины. Конечно, ранее заключенные сертификаты (до 1 января 2025 года) будут действовать до истечения своего срока.

Свободное ценообразование

С 1 января компании, занимающиеся заключением договоров страхования ответственности водителей, получили право на свое усмотрение устанавливать стоимость услуг. До этого ценообразованием занималось государство, поэтому существовали единые тарифы по всей территории Украины.

Теперь для страховщиков не действуют ограничения: они самостоятельно определяют параметры, которые будут влиять на формирование стоимости полисов. Предусматривается удорожание услуг с учетом новых правил. Водителям важно обращаться только к проверенной фирме — члену МТСБУ или его представителям, чтобы не повстречать мошенников.

Кстати, если страховка просрочена или ее вообще нет, то придется заплатить немалый штраф. Размер варьируется в разных странах в зависимости от местного законодательства, но в среднем сумма составляет от 150 до 1 000 евро.

Напомним, среди основных нововведений 2025 года есть повышение страховых выплат в случае ДТП. Украинцы смогут получать 500 000 грн вместо 250 000 грн, если был вред жизни/здоровью. Однако полисы страхования подорожают, поскольку компаниям разрешили по своему усмотрению устанавливать тарифы.

Также мы писали, что Государственная пограничная служба Украины сообщила детали о действии "Зеленой карты". Чтобы без проблем пересечь границу, необходимо оформить полис как минимум за сутки до выезда, иначе документ не успеет вступить в силу.