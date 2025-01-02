Оформити "Зелену карту" – що змінилося для українців у 2025 році

Автомобілі та вантажівки на дорозі. Фото: Pexels

Плануючи перетинати державний кордон на власному транспортному засобі, водії в Україні повинні оформити Green Card — так звану "Зелену карту". Це обов'язковий вид страхування, що діє на територіях країн-учасниць системи та дозволяє отримати компенсацію в разі ДТП. З 1 січня 2025 року набули чинності деякі нововведення стосовно оформлення "Зеленої картки".

Про це йдеться в законі "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

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Цифровий сертифікат замість паперового

Перше нововведення стосується наявності електронного сертифікату, який є аналогом паперової "Зеленої карти". З 1 січня у всіх країнах-членах системи повноцінно почав діяти страховий документ у цифровому вигляді. Тобто більше не потрібно роздруковувати PDF-файл і возити його з собою. Достатньо показати електронний варіант на телефоні чи іншому пристрої.

Водночас представники Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) уточнили, що для уникнення потенційних проблем із відкриттям файлу чи роботою гаджетів бажано мати і роздрукований, і цифровий варіант полісу.

"З метою уникнення можливих непорозумінь та безперешкодного транскордонного руху транспортним засобом, МТСБУ рекомендує українським водіям перед виїздом за кордон роздрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі для його пред’явлення на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів", — йдеться на офіційному сайті МТСБУ.

Час оформлення страховки

Інша зміна стосується періоду оформлення сертифікату. Раніше водії мали змогу укласти договір міжнародного страхування буквально в день виїзду, перед перетином кордону. Наразі таку можливість скасували: "Зелена картка" набуватиме чинності не раніше початку доби, наступної після внесення запису в Єдину централізовану базу даних.

Виходить, українцям потрібно оформити поліс щонайменше за 24 години до подорожі, інакше відсутність чинного документу буде підставою відмовити у виїзді за межі України. Звісно, укладені раніше сертифікати (до 1 січня 2025 року) діятимуть до завершення свого терміну.

Вільне ціноутворення

З 1 січня компанії, що займаються укладанням договорів страхування відповідальності водіїв, отримали право на власний розсуд встановлювати вартість послуг. До цього ціноутворенням займалася держава, тож існували єдині тарифи по всій території України.

Відтепер для страховиків не діють обмеження: вони самостійно визначають параметри, які впливатимуть на формування вартості полісів. Передбачається дорожчання послуг з огляду на нові правила. Водіям важливо звертатися лише до перевіреної фірми — члена МТСБУ або його представників, аби не натрапити на шахраїв.

До речі, якщо страховка протермінована або її взагалі немає, то доведеться заплатити чималий штраф. Розмір варіюється в різних країнах залежно від місцевого законодавства, але в середньому сума дорівнює від 150 до 1 000 євро.

Нагадаємо, серед основних нововведень 2025 року є підвищення страхових виплат у разі ДТП. Українці зможуть отримувати 500 000 грн замість 250 000 грн, якщо була шкода життю/здоров’ю. Водночас поліси страхування подорожчають, оскільки компаніям дозволили на власний розсуд встановлювати тарифи.

Також ми писали, що Державна прикордонна служба України повідомила деталі щодо дії "Зеленої карти". Аби без проблем перетнути кордон, необхідно оформити поліс щонайменше за добу до виїзду, інакше документ не встигне набути чинності.