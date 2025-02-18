Индексация пенсий с 1 марта – на что рассчитывать украинцам и будет ли справедливым перерасчет

Украинские гривни. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 марта в Украине проведут традиционную индексацию пенсий. В результате перерасчета выплаты вырастут для более, чем 10 млн украинцев.

Новини.LIVE посчитали, на сколько вырастут пенсии и почему обещанная реформа солидарных пенсий пока под вопросом.

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На сколько вырастут пенсии

Согласно действующему законодательству, ежегодная индексация пенсий производится по специальной формуле, который учитывает инфляцию и рост средней заработной платы по стране.

В частности, показатель средней заработной платы, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение.

По данным Госстата, показатель роста потребительских цен в 2024 году составил 12%. Показатель средней заработной платы, за 2021−2023 годы составил 13 559 грн, за 2022−2024 (9 мес.) годы — 14 809 грн. Соответственно, показатель роста средней заработной платы, по предварительным оценкам, составит 9,21%.

В результате показатель индексации пенсий, составит примерно 10,6% (12% + 9,21%)/2).

Хватит ли повышения?

Таким образом, если, к примеру, размер пенсии составляет 10 тыс. грн, то можно ожидать прибавку в размере 1 тыс. грн. А вот минимальная пенсия, которая составляет 2 725 грн вырастет на около 280 грн.

Очевидно, справедливым такой перерасчет назвать сложно. Во-первых, он даже не перекроет продуктовую инфляцию. Не говоря уже о возросших с середины прошлого года тарифах на электроэнергию, после чего только за свет приходится платить от 200 до 900 грн больше.

Во-вторых, как говорит Новини.LIVE экономист Олег Пендзин, те украинцы, которые позже вышли на пенсию, при одинаковых условиях, все равно будут получать большую пенсию.

"В формуле, которая используется для определения пенсий учитывается средняя зарплата на момент выхода на пенсию. Если вы вышли на пенсию в 2016 или 2017 году, то средняя зарплата была одна, а в 2023-2024 — совсем другая. Поэтому и размеры пенсий сильно разнятся. А индексация проводится на базовый размер пенсии", — сказал нам Пендзин.

Пенсии "по-новому"

Чтобы исправить ситуацию и сделать пенсии более "справедливыми", в правительстве с марта этого года обещали внедрить новую бальную систему, которая, по словам правительства должна исправить этот перекос.

"Учитель, который вышел на пенсию в 90-м году, и в прошлом году, даже если они работали одинаковое количество лет и получали среднюю зарплату, имеют большую разницу в размере выплат. Их пенсии будут отличаться раза в два. Это неправильно. Мы выровняем это и сделаем так, чтобы не допускать диспропорции в будущем", — говорила в конце прошлого года министр социальной политики Оксана Жолнович.

По приблизительным оценкам, на реформу социальных пенсий требуется выделить 30 млрд грн. И, как говорит Новини.LIVE Пендзин, эти деньги у пенсионного фонда сегодня есть.

"В 2024 году Пенсионный фонд был профицитный за счет взносов ЕСВ, которые начали взимать с денежного обеспечения военнослужащих. Это сделало его прибыльным. То есть деньги в Фонде есть, чтобы сделать обещанный перерасчет", — сказал нам Пендзин.

Однако за две недели до планируемой индексации, парламент так и не внес соответствующие изменения в законодательство.

"Никаких изменений в законах в плане пенсий до сих пор нет. ВР даже не начали 13 сессию. На мой взгляд парламент сегодня парализован. Поэтому, я бы не стал ожидать каких-то серьезных изменений в правовом поле в ближайшее время. Может быть, они хотят это сделать через постановление Кабмина. Но в любом случае времени уже очень мало", — сказал Новини.LIVE Пендзин.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, cуть пенсионных нововведений заключается в начислении специальных баллов за каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал.

Если это средняя зарплата, то за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше, то 11−12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше. Итоговое количество баллов будет уникальным для каждого гражданина Украины. Это обеспечит возможность ежегодно оценивать и сравнивать этот показатель со средней заработной платой в определенном году и соответственно индексировать пенсию. По оценкам правительства, в результате реформы, минимальная пенсия составит порядка 7 тыс. грн.



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