Індексація пенсій з 1 березня — на що розраховувати українцям і чи буде справедливим перерахунок

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

З 1 березня в Україні проведуть традиційну індексацію пенсій. В результаті перерахунку виплати зростуть для більш ніж 10 млн пенсіонерів.

Новини.LIVE порахували, на скільки зростуть пенсії та чому обіцяна реформа солідарних пенсій поки що під питанням.

Читайте також:

На скільки зростуть пенсії

Згідно з чинним законодавством, щорічна індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує інфляцію та зростання середньої заробітної плати по країні.

Зокрема, показник середньої заробітної плати, що застосовується для обчислення пенсії, щорічно збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

За даними Держстату, показник зростання споживчих цін у 2024 році становив 12%. Показник середньої заробітної плати, за 2021-2023 роки становив 13 559 грн, за 2022-2024 (9 міс.) роки — 14 809 грн. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати, за попередніми оцінками, становитиме 9,21%.

У результаті показник індексації пенсій становитиме приблизно 10,6% ((12% + 9,21%)/2).

Чи вистачить підвищення?

Таким чином, якщо, наприклад, розмір пенсії становить 10 тис. грн, то можна очікувати надбавку в розмірі 1 тис. грн. А ось мінімальна пенсія, яка становить 2 725 грн, зросте на близько 280 грн.

Очевидно, справедливим такий перерахунок назвати складно. По-перше, він навіть не перекриє продуктову інфляцію. Не кажучи вже про зрослі з середини минулого року тарифи на електроенергію, після чого тільки за світло доводиться платити від 200 до 900 грн більше.

По-друге, як каже Новини.LIVE економіст Олег Пендзин, ті українці, які пізніше вийшли на пенсію, за однакових умов, однаково отримуватимуть більшу пенсію.

"У формулі, яка використовується для визначення пенсій, враховується середня зарплата на момент виходу на пенсію. Якщо ви вийшли на пенсію у 2016 або 2017 році, то середня зарплата була одна, а у 2023-2024 — зовсім інша. Тому й розміри пенсій сильно різняться. А індексація проводиться на базовий розмір пенсії", — сказав нам Пендзин.

Пенсії "по-новому"

Щоб виправити ситуацію і зробити пенсії більш "справедливими", в уряді з березня цього року обіцяли впровадити нову бальну систему, яка, за словами уряду, має виправити цей перекіс.

"Вчитель, який вийшов на пенсію в 90-му році, і в минулому році, навіть якщо вони працювали однакову кількість років і отримували середню зарплату, мають велику різницю в розмірі виплат. Їхні пенсії відрізнятимуться вдвічі. Це неправильно. Ми вирівняємо це і зробимо так, щоб не допускати диспропорції в майбутньому", — говорила наприкінці минулого року міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За приблизними оцінками, на реформу соціальних пенсій потрібно виділити 30 млрд грн. І, як каже Новини.LIVE Пендзин, ці гроші у пенсійного фонду сьогодні є.

"У 2024 році Пенсійний фонд був профіцитний за рахунок внесків ЄСВ, які почали стягувати з грошового забезпечення військовослужбовців. Це зробило його прибутковим. Тобто гроші у Фонді є, щоб зробити обіцяний перерахунок", — сказав нам Пендзин.

Однак за два тижні до запланованої індексації, парламент так і не вніс відповідні зміни до законодавства.

"Жодних змін у законах у плані пенсій досі немає. ВР навіть не розпочали 13 сесію. На мій погляд, парламент сьогодні паралізований. Тому, я б не став очікувати якихось серйозних змін у правовому полі найближчим часом. Можливо, вони хочуть це зробити через постанову Кабміну. Але в будь-якому разі часу вже дуже мало", — сказав Новини.LIVE Пендзин.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, суть пенсійних нововведень полягає в нарахуванні спеціальних балів за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала.

Якщо це середня зарплата, то за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше. Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного громадянина України. Це забезпечить можливість щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та відповідно індексувати пенсію. За оцінками уряду, в результаті реформи, мінімальна пенсія становитиме близько 7 тис. грн.



Також Новини.LIVE повідомляли, як українці можуть збільшити розмір своєї пенсії.