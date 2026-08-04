Новая Суперсила от Киевстара: какие скидки могут бесплатно подключить абоненты

Девушка говорит по телефону, магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Популярный мобильный оператор предложил клиентам выгодную услугу. Абоненты Киевстара могут подключить новую Суперсилу и получать ежемесячно скидки на поездки в такси. Опция полностью бесплатна, ее можно активировать несколькими удобными способами.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Новая Суперсила от Киевстара

Для абонентов подписки и контракта с 3 августа 2026 года стала доступна Суперсила Uklon. Она позволяет получать 100 медиаторов после каждой оплаты тарифного плана. Это специальные бонусы, появляющиеся в мобильном приложении Uklon и конвертируемые в скидку на поездки или другие выгодные предложения.

"Медиаторы начисляются каждый раз после оплаты тарифа и действуют до внесения следующего платежа. Если тариф не оплачен, Суперсила будет неактивной", — пояснили в Киевстаре.

Для подключения необходимо воспользоваться номером 500, функционалом приложения "Мой Киевстар", чат-ботом Зоряна или кодом *550*24*1#. Далее следует открыть Uklon, авторизоваться по номеру, на котором действует Суперсила, и проверить наличие новых медиаторов в разделе "Скидки на поездки".

Какие Суперсилы предлагает Киевстар

Список доступных дополнительных предложений отличается для абонентов конкретных тарифных планов. Список актуальных услуг для подключенного пакета можно узнать на официальном сайте компании. Всего Киевстар предоставляет такие Суперсилы:

Є зв'язок — доступ к приложениям и Starlink Direct to Cell там, где нет мобильной сети;

Киевстар ТВ — просмотр телеканалов, большая библиотека с фильмами/сериалами/шоу;

Uklon — скидки на поездки в такси;

Helsi — доступ к премиальным сервисам медицинского приложения;

Помощь ВСУ+ — до 50 грн с каждой оплаты тарифного плана идет на счет фонда "Вернись живым";

100 минут в другие сети по Украине;

300 минут по Украине;

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с;

SIM для планшета — можно использовать только для мобильного трафика;

SIM для второго телефона — подходит для исходящих звонков и интернета;

SIM для роутера — плюс 150 ГБ трафика;

Видео на ходу — отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Netflix, Киевстар ТВ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime и 1+1 video;

WOG — один товар без доплат на АЗК WOG;

15 ГБ мобильного интернета;

5 ГБ мобильного интернета;

300 минут на другие сети и за границу;

50 минут за границу;

300 SMS по Украине;

300 SMS на любые номера по Украине;

5 ГБ в роуминге;

Соцсети и мессенджеры — отсутствие тарификации при использовании приложений Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и т.д.

Преимущество Суперсил в том, что за них не нужно платить, поскольку все услуги включены в стоимость тарифного плана. То есть абоненты получают наполнение вне стандартных объемов и не должны тратить на это деньги. Важно внимательно читать условия Суперсил, ведь не все они действуют за границей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар продлил действие выгодной акции до 31 августа 2026 года. Речь идет о скидке 50% на красивый номер. Вместо 600 грн абоненты могут заплатить всего 300 грн и заказать уникальную комбинацию цифр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что подключить абонентам Киевстара, Vodafone и lifecell в августе. Мы разобрались, какие выгодные предложения предоставляют мобильные операторы Украины. Клиенты могут выбрать пакеты услуг на свой кошелек.